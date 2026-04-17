“Scegliere da che parte stare”: studenti e istituzioni insieme nel ricordo del giudice Antonino Scopelliti

Si terrà lunedì 20 aprile 2026, alle ore 09:00, presso il Cinema Odeon di Reggio Calabria, l’evento “Scegliere da che parte stare. La legalità è una scelta”, promosso dall’International Police Association – Comitato Locale di Messina, presieduto da Antonino Pelleriti, e dalla Fondazione Antonino Scopelliti, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti degli istituti superiori del territorio in un momento di riflessione e confronto sui temi della legalità, della responsabilità civile e del ruolo delle istituzioni.

Al centro dell’evento, la figura del giudice Antonino Scopelliti, magistrato della Corte di Cassazione ucciso nel 1991 in un agguato mafioso, simbolo di rigore, coerenza e servizio allo Stato. La sua storia rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per le nuove generazioni, chiamate a confrontarsi con scelte quotidiane che definiscono il senso della cittadinanza e della libertà.

La mattinata vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell’ordine, in un dialogo diretto con i giovani, per ribadire che la legalità non è un principio astratto, ma una pratica concreta che si costruisce ogni giorno. In un territorio che conosce profondamente il significato della lotta alle mafie, l’incontro si propone di trasformare la memoria in impegno, offrendo ai ragazzi strumenti di consapevolezza e modelli positivi a cui guardare.