Santa Teresa Riva: musica e parodia con Max Paiella, voce del “Ruggito del coniglio”

Domenica 19 aprile, a Santa Teresa di Riva, arriva uno degli appuntamenti più attesi della stagione: “A ruota libera” lo spettacolo di Max Paiella, direttamente da “Il Ruggito del Coniglio”, la popolare trasmissione mattutina di Rai Radio 2 che, tra cronaca e ironia, dal 1995 tiene incollati alla radio milioni di italiani. Lo spettacolo è uno degli eventi di punta del cartellone 2026 del Nuovo Teatro Val d’Agrò con la direzione artistica di Cettina Sciacca. Per “A ruota libera” Max Paiella orchestra un live entusiasmante, coinvolgendo gli spettatori in un flusso continuo di musica, ironia e improvvisazione. Un’esperienza unica, costruita momento per momento insieme alla platea per cui ogni spettacolo non è mai uguale a un altro.

Sul palco prendono vita i suoi personaggi più celebri – da Vinicius du Marones a Parakulis, fino a Fata Paiella e il Mitico Thor Ranucci – accanto a una galleria irresistibile di imitazioni: da Massimo Giletti a Alessandro Borghese, da Antonino Cannavacciuolo a Mara Venier, senza dimenticare gli chef Bruno Barbieri e Carlo Cracco. Grande spazio anche alla musica, con le migliori parodie degli ultimi anni costruite sulle canzoni del momento: da Al Bano a Mahmood e Blanco, da Claudio Baglioni a Tony Effe. Non mancheranno le celebri “canzoni dei giorni della settimana” rese popolari proprio dal Ruggito del Coniglio.

Tra momenti cantati, recitati e persino disegnati in diretta, va in scena uno show a misura di pubblico, che Paiella asseconda nelle varie richieste: un mix originale di comicità, musica e creatività che promette risate, sorpresa e partecipazione. Durante la serata, Max Paiella realizzerà dal vivo dei disegni su una speciale lavagna, che verranno poi regalati agli spettatori al termine dello show.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it. La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.