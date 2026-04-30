Sanità a Reggio Calabria, Fials primo sindacato per il decimo anno consecutivo

La Fials e la Fials Medici “si confermano per il decimo anno consecutivo il sindacato più rappresentativo a Reggio Calabria e provincia, sia nel comparto sanitario che nella dirigenza medica e sanitaria. Un risultato certificato ufficialmente nelle due principali aziende sanitarie del territorio, ASP di Reggio Calabria e GOM, attraverso le delibere n. 528/2026 (GOM) e n. 859/2026 (ASP RC). Nel comparto – che comprende infermieri, OSS e tecnici – la Fials raggiunge 767 iscritti, distanziando di oltre 200 iscritti la CISL e di 250 il Nursind” evidenziano i sindacati in una nota.

“Numeri altrettanto significativi anche nella dirigenza medica e sanitaria, dove la Fials conta 151 iscritti, risultando il sindacato di gran lunga più rappresentativo e superando di oltre la metà il secondo sindacato, l’AAROI. Il consenso si riflette anche sul piano elettorale: nelle elezioni RSU del 2025, svolte nelle due aziende sanitarie della provincia, la Fials ha ottenuto 740 voti, conquistando il primo posto e distanziando di oltre cento voti il secondo classificato e di 150 voti la CISL, terza”.

“Tutto questo rappresenta un riconoscimento forte dei lavoratori verso un sindacato autonomo che nel corso degli anni ha saputo coniugare competenza nella tutela dei lavoratori e soprattutto dei cittadini a cui è rivolta l’offerta salutare dei presidi pubblici”. Nel comunicato si evidenzia come, pur in presenza di criticità e problematiche ancora da affrontare, il risultato raggiunto rappresenti una conferma della solidità del percorso intrapreso. “Certamente esistono criticità e deficienze da risolvere ma nel consenso dato dai lavoratori alla FIALS si riassume la valenza sindacale del sindacalismo autonomo a RC e Provincia”.