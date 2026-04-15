Salvini: “operai e imprese pronti a iniziare i lavori per il Ponte. A Reggio elezioni decisive per risollevare la città” | INTERVISTA

“Gli operai sono pronti, le imprese sono pronte: è da quattro anni che lavoro alla realizzazione del Ponte sullo Stretto e ci siamo. Spero che nessuno si metta di mezzo e che nel 2026, finalmente, inizino i lavori“. Con queste parole, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è espresso oggi ai microfoni dei giornalisti nella sua visita al Vinitaly nel padiglione Calabria, incontrando l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gallo.

“Il Ponte sullo Stretto significa lavoro, velocità, tutela dell’ambiente, ricchezza, turismo, innovazione, giovani. E io ce la metto tutta. Il Ponte è un acceleratore di tutti gli investimenti su entrambe le coste, in Calabria e Sicilia. Quando sono arrivato al Ministero non c’era neanche la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio, che adesso c’è. Sull’altro lato, nell’altra costa, sulla SS106 idem, non c’erano fondi e progetti, e oggi c’è tutto“. Rispondendo alle domande dei giornalisti, infatti, Salvini ha detto di essere sono “orgoglioso di avere oggi 22 miliardi di cantieri aperti in Calabria, la nuova SS106 Taranto-Reggio Calabria, gli ultimi tratti dell’A2 Salerno-Reggio Calabria e tante altre opere“.

Per quanto riguarda le elezioni comunali reggine, Salvini ha detto: “A Reggio Calabria ci sarò. Sono convinto che dopo troppi anni di mancata amministrazione cittadina, spetti ai reggini decidere se cambiare o no. Io penso ci sia tanta voglia di migliorare la qualità della vita in città, e io sono a disposizione”.