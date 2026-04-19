Risultati Serie D, Nissa e Savoia straripanti: vincono, restano appaiate in vetta e tengono a distanza la Reggina

Banale e scontato. Il terz’ultimo turno del girone I di Serie D è banale e scontato. Per una volta, e per un raggruppamento che ha abituato a colpi di scena e a un equilibrio incredibile, nessuna sorpresa. In vetta vincono praticamente tutte, lasciando invariate le distanze, con l’unica differenza che al termine del torneo mancano ora due giornate. Le prime due della classe, Nissa e Savoia, stravincono e rimangono appaiate a 63 punti: 3-0 per entrambe, rispettivamente contro Enna e Igea Virtus, e Reggina mantenuta a debita distanza, a tre punti. Gli amaranto battono il Paternò ma dopo la solita, enorme, fatica.

In zona playoff, rimonta Athletic Palermo a Vibo, mentre il Sambiase sbanca Milazzo e resta attaccato alle speranze spareggi, che dipendono dalla Gelbison, brava a battere l’Acireale e a consolidare il 5° posto. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie D, 32ª giornata

Domenica 19 aprile

Ore 15.00

Castrumfavara-Gela 3-1

Gelbison-Acireale 2-1

Milazzo-Sambiase 0-1

Nissa-Enna 3-0

Reggina-Paternò 2-0

Savoia-Igea Virtus 3-0

Ragusa-Sancataldese 0-0

Vibonese-Athletic Palermo 2-3

Vigor Lamezia-ACR Messina 1-1

Classifica Serie D Girone I

Nissa 63 Savoia 63 Reggina 60 Athletic Palermo 57 Gelbison 54 Sambiase 52 Igea Virtus 49 (-5)* Milazzo 44 Gela 42 Vigor Lamezia 38 Enna 35 Castrumfavara 34 Ragusa 33 Acireale 31 (-1) Vibonese 31* ACR Messina 28 (-14) Sancataldese 28 Paternò 18

*1 partita in meno

Recupero 31ª giornata

Mercoledì 22 aprile

Ore 17.00

Igea Virtus-Vibonese

Prossimo turno girone I di Serie D, 33ª giornata

Domenica 26 aprile

Ore 15.00