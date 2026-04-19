Risultati Serie C: Trapani KO a Cosenza e retrocesso in D, Siracusa quasi. Ok il Crotone, pari Catania

37ª e penultima giornata del girone C di Serie C. Il turno, per garantire la contemporaneità, è sceso in campo alle ore 20.30. In attesa del gong di domenica prossima (fischio d’inizio alle 18), c’è un altro verdetto, dopo quello del Benevento promosso: il Trapani è ufficialmente retrocesso in Serie D. La sconfitta di misura a Cosenza costa la matematica del ritorno nei Dilettanti dopo due anni. Il club granata paga la maxi penalizzazione di 25 punti, senza i quali sarebbe in zona playout. Il Presidente Antonini conta ancora di poter riavere una parte dei punti, in seguito ai ricorsi, ma intanto la classifica dice Serie D.

Appeso a un filo (sottilissimo, quasi impercettibile) il destino del Siracusa, che strappa un pari contro il Foggia ma resta a un passo dalla retrocessione in Serie D. Oggi, anche la penultima, appunto gli aretusei, retrocederebbe direttamente, per via del distacco sulla quintultima superiore agli otto punti. L’unica speranza rimane quella di superare il Foggia (distante due punti) e sperare che il Giugliano perda, così da mantenere gli otto punti e giocare il playout proprio contro i campani.

Nelle zone alte, solo un pari per il Catania contro il Potenza nella gara che segna il ritorno di Toscano. Serve l’ultima giornata, agli etnei, per blindare il secondo posto e giocare i playoff da posizione favorevole. Bene il Cosenza, come detto, che regola il Trapani e tiene vive le speranze terzo posto, mentre il Crotone sbanca Casarano.

Risultati 37ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 19 aprile

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura 1-1

Casarano-Crotone 1-2

Catania-Potenza 1-1

Cosenza-Trapani 1-0

Giugliano-Benevento 1-1

Latina-Casertana 2-0

Monopoli-Foggia 1-0

Salernitana-Picerno 2-1

Siracusa-Cavese 1-1

Sorrento-Atalanta U23 1-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 81 Catania 69 Salernitana 66 Cosenza 66 Casertana 65 Crotone 61 Monopoli 55 Casarano 53 Audace Cerignola 53 Potenza 48 Altamura 45 Atalanta U23 44 Cavese 41 Picerno 39 Latina 39 Sorrento 38 Giugliano 36 Foggia 27 Siracusa 25 (-11) Trapani 23 (-25)

Prossimo turno, 38ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 26 aprile

Ore 18.00