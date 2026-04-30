“Ripopola Calabria”: l’innovativo progetto della Regione per ripopolare i piccoli borghi attraverso immobili inutilizzati

La Regione Calabria avvia un nuovo progetto innovativo con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi del nostro territorio. Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato una delibera ad hoc, ed oggi – con l’attivazione del portale https://ripopola.regione.calabria.it – prende il via la fase pilota del programma “Ripopola Calabria”, che punta a favorire l’arrivo di nuovi residenti attraverso il recupero del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo è chiaro: ridare vita ai piccoli centri calabresi, valorizzando gli immobili inutilizzati e trasformandoli in abitazioni per chi sceglierà di trasferirsi in Calabria per almeno dieci anni.

In questa prima fase, la Regione inviterà i Comuni a manifestare il proprio interesse segnalando immobili pubblici disponibili e idonei alla destinazione abitativa. L’iniziativa è rivolta ai borghi con meno di 5.000 abitanti che abbiano registrato un calo della popolazione negli ultimi anni.

Gli immobili dovranno essere regolarmente accatastati, conformi alle norme urbanistiche e destinati ad abitazione. Saranno privilegiate soluzioni abitative adeguate alle diverse tipologie familiari, dai nuclei singoli fino alle famiglie più numerose.

Il programma si svilupperà in tre fasi: la raccolta delle manifestazioni di interesse, la verifica della disponibilità degli immobili e, infine, la definizione di un Piano regionale per la rigenerazione dei piccoli Comuni.

Terminate le prime due fasi, quelle di mappatura dell’esistente, verrà creata una vetrina online degli immobili disponibili, che potranno dunque essere scelti e richiesti da cittadini che vorranno, aderendo al progetto, trasferire la propria residenza in Calabria, impegnandosi a vivere nella nostra Regione per almeno 10 anni.

Per sostenere questo percorso, la Regione prevede di dar loro contributi fino a 2.000 euro al metro quadro, con un massimo di 280.000 euro per unità abitativa, destinati agli interventi di riqualificazione.

Gli interventi finanziabili riguarderanno la progettazione, i lavori di ristrutturazione, il miglioramento sismico ed energetico degli edifici, oltre alle spese tecniche e di comunicazione. Non saranno invece ammessi interventi che comportino consumo di nuovo suolo.

I Comuni interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso la piattaforma dedicata, con la Regione pronta ad assicurare supporto tecnico per la predisposizione delle domande.

“Ripopola Calabria” rappresenta un passo concreto per invertire il trend demografico e costruire nuove opportunità di sviluppo, puntando su qualità della vita, rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio.