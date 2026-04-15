Renato Zero incanta Messina: al PalaRescifina un viaggio emozionante tra musica e identità

Un PalaRescifina gremito, carico di entusiasmo, ha fatto da cornice a una serata destinata a restare nella memoria dei fan. Renato Zero ha conquistato Messina con una delle tappe del tour “Autoritratto – I concerti evento”, regalando uno spettacolo intenso, coinvolgente e ricco di emozioni. Da rimarcare che ci saranno altri tre concerti dell’artista romano in riva allo Stretto. “Autoritratto” non è solo il titolo del tour, ma una dichiarazione d’intenti: sul palco, Renato Zero si mette a nudo, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita artistica e umana.

Un percorso costruito in oltre cinquant’anni di carriera, durante i quali ha saputo reinventarsi senza mai perdere la propria identità, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. I numeri parlano da soli: 45 album pubblicati, di cui 33 in studio, 7 live e 5 raccolte ufficiali, oltre cinquecento canzoni scritte e una lunga serie di collaborazioni come autore per altri interpreti. Un patrimonio musicale immenso, che ha portato l’artista a dominare le classifiche italiane per ben 48 settimane complessive.