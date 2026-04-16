“Reggio dalla polis al municipio romano”: nuovo incontro al Museo

Domani, 17 aprile 2026, alle ore 17.00, presso la sala delle conferenze del Museo di Reggio Calabria, avrà luogo il quarto incontro incontro del ciclo ”Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del M.Ar.RC”, organizzati dal Club di Territorio di RC del TCI in collaborazione con l’Associazione Anassilaos, l’Archeoclub ed il Centro Internazionale Scrittori (C.I.S.). Il tema sarà “Reggio dalla polis al municipio romano” e relazionerà il Prof. Felice Antonio Costabile. Al termine seguirà una visita delle sale del Museo, dove sono esposti i reperti relativi all’epoca oggetto della conversazione.