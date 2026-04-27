Reggio Calabria, violenta rapina al Bingo: caccia a tappeto ai rapinatori in fuga | DETTAGLI

Un episodio di criminalità ha scosso la città di Reggio Calabria questa mattina. All’interno del Bingo di Archi, almeno tre soggetti armati di pistola hanno fatto irruzione nel tentativo di compiere una rapina. I malviventi, giunti sul posto con intenzioni chiaramente violente, hanno minacciato il personale presente, seminando il panico all’interno della sala giochi. Secondo quanto riferito dalle prime indagini, i rapinatori avrebbero agito rapidamente, impadronendosi di quanto potevano e poi dandosi alla fuga. La loro fuga è avvenuta a bordo di una Fiat Panda di colore rosso, probabilmente rubata o comunque utilizzata come mezzo di trasporto per allontanarsi velocemente dalla scena del crimine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto, appena ricevuta la segnalazione della rapina. Carabinieri e polizia hanno avviato le ricerche dei malviventi e compiuto i rilievi necessari per raccogliere eventuali prove. Nonostante la violenza dell’episodio, fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale del Bingo né tra i clienti presenti. Questo fatto ha ridotto in parte la gravità dell’incidente, ma la preoccupazione per l’aggressività dei rapinatori resta alta.

Ricerche in corso e indagini

Le indagini sono in corso per cercare di identificare i responsabili della rapina. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere ogni possibile indizio, compreso il numero di targa della Fiat Panda utilizzata dai rapinatori, che potrebbe portare a importanti sviluppi. Intanto, la comunità di Reggio Calabria resta scossa da questo episodio di criminalità che, seppur senza feriti, ha certamente suscitato timori per la sicurezza della città.

L’episodio di cronaca ha messo in luce la necessità di rafforzare la sicurezza pubblica nelle zone più a rischio, come quelle in cui si trovano le sale giochi e altri luoghi frequentati da un grande numero di persone. La cittadinanza e le autorità locali sono ora chiamate a reagire con fermezza per evitare che simili episodi di violenza possano ripetersi in futuro.