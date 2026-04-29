Reggio Calabria, Versace al convegno “Leadership positiva”: “Palazzo Alvaro è un ente funzionale ed efficiente”

La Città Metropolitana cresce e si consolida come ente efficiente, capace di programmare e spendere risorse strategiche. È questo il messaggio centrale emerso dal convegno “Leadership positiva”, promosso dallo stesso ente, durante il quale è intervenuto il sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Nel suo intervento, Versace ha sottolineato il valore della leadership condivisa e del lavoro di squadra, evidenziando il percorso di crescita dell’amministrazione metropolitana e delle professionalità interne.

“La leadership è tale se il gruppo la riconosce al singolo, per motivazione, obiettivi comuni da raggiungere, se si ispira fiducia e si è coerenti. Implica spesso visione, empatia e gestione delle persone. Nella nostra esperienza alla guida dell’Ente sono stati tanti i momenti di confronto, nati qualche volta da incomprensioni, ma poi superate con intelligenza e buon senso. Mi sento quindi profondamente arricchito perché ho avuto modo di conoscere bene la macchina amministrativa e le tante professionalità presenti”, ha dichiarato.

Un percorso che, secondo il sindaco metropolitano, ha portato risultati concreti anche sul piano nazionale, con il riconoscimento da parte del governo. “Ritengo di aver maturato, in questi anni – ha aggiunto Versace – rapporti professionali e personali che oggi mi consegnano e mi danno una consapevolezza maggiore di un Ente che è cresciuto in maniera importante. Lo testimonia anche il governo, riconoscendoci la seconda Città metropolitana d’Italia in termini di progettazione e spesa dei fondi del Pnrr. Si tratta di un risultato frutto esclusivamente di un grande lavoro di squadra, di cui tutti i dipendenti devono andare fieri.

“Questo lo voglio ribadire anche per superare una certa timidezza nel comunicare quanto di buono siamo riusciti a fare in questi anni, pur senza funzioni assegnate dalla Regione Calabria e con sempre meno risorse trasferite dal governo in settori importanti come quello viario ed infrastruturale. Ad oggi, con una chiara consapevolezza – ha concluso Versace – Palazzo Alvaro è un Ente funzionale, efficiente ed in grado di consegnare ai nuovi amministratori una ‘macchina’ pienamente operativa”.