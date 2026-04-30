Reggio Calabria, Veronese: “scandalo diritti negati: lavoratori disabili senza buoni pasto. Esplode la denuncia politica”

Il Prof. Simone Veronese, coordinatore della lista civica Reggio Protagonista, attacca duramente l’amministrazione di centrosinistra di Reggio Calabria, guidata prima da Giuseppe Falcomatà e oggi, in continuità con questo fallimento, da Domenico Battaglia, denunciando un crollo totale delle politiche di inclusione e tutela delle persone con disabilità. “Quello che emerge oggi è gravissimo – dichiara Veronese – perché certifica anni di indifferenza e incapacità amministrativa. La nostra denuncia, partita a tutela dei lavoratori fragili, è arrivata fino al Garante regionale.”

“Il riferimento è alla lettera ufficiale inviata dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Avv. Ernesto Siclari, al Comune di Reggio Calabria, con richiesta di chiarimenti sulla mancata erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working per motivi di salute, nonostante quanto previsto dal nuovo CCNL. Ringrazio pubblicamente il Garante Siclari – prosegue Veronese – per la serietà, l’attenzione e il lavoro concreto che sta portando avanti a tutela dei diritti delle persone più fragili. È la dimostrazione che quando le denunce sono fondate, le istituzioni sane rispondono.”

La segnalazione inviata dall’Associazione LIFE, guidata dal Prof. Veronese, evidenzia come “i lavoratori in smart working per motivi di salute e disabilità non ricevano i buoni pasto, in violazione del nuovo CCNL e dei principi di equità e parità di trattamento. Da sempre siamo al fianco degli ultimi – sottolinea Veronese – e in particolare delle persone con disabilità, troppo spesso dimenticate da chi governa.”

Ma l’affondo politico è netto: “L’amministrazione di centrosinistra, prima con Falcomatà e oggi con Battaglia, ha completamente ignorato per anni le problematiche delle persone con disabilità, dimostrando nei fatti totale assenza di politiche inclusive. L’amministrazione di centrosinistra, prima con Falcomatà e oggi con Battaglia, ha completamente ignorato per anni le problematiche delle persone con disabilità, dimostrando nei fatti totale assenza di politiche inclusive”.