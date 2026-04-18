Reggio Calabria, si riunisce il movimento giovanile di Noi Moderati: i temi affrontati

Si è svolta con grande partecipazione la riunione del movimento giovanile di Noi Moderati della provincia di Reggio Calabria, guidato dall’Avv. Lorenzo Martorano. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra giovani motivati e determinati a contribuire attivamente al futuro della città e del territorio. Al centro del dibattito temi concreti e attuali, tra cui infrastrutture , lavoro giovanile, trasporti e sviluppo economico e valorizzazione delle risorse locali.

“Non possiamo più permetterci una generazione che guarda al futuro con rassegnazione – ha dichiarato il coordinatore Martorano – bisogna creare le condizioni afﬁnché i giovani possano restare, crescere e affermarsi nella nostra terra”. Durante la riunione è stata ribadita la volontà di “avviare un percorso stabile di ascolto e partecipazione, aperto a tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco con serietà e spirito costruttivo, afﬁancati dalla leadership regionale del partito tra cui i consiglieri Pitaro, Rosa e l’On. Galati”.

Il movimento giovanile di Noi Moderati si propone “come una realtà dinamica, concreta e radicata nel territorio, pronta a trasformare idee e proposte in azioni politiche reali. Nonostante il percorso è appena iniziato, ma l’obiettivo è chiaro: costruire una nuova classe dirigente, capace, competente e profondamente legata ai bisogni della comunità. Sono certo che l’entusiasmo e la competenza saranno la chiave per far cresce la nostra comunità politica. Il nostro partito deve rinascere con forza con coerenza e con la voglia di tornare ad essere protagonista. Ringrazio il coordinatore giovanile regionale Funari, il provinciale di Catanzaro Giordano, il provinciale di Cosenza Mazza, per il loro supporto, e infine ringrazio tutti i candidati”si chiude la nota.