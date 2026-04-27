Reggio Calabria: restrizioni in autostrada per i lavori al viadotto ‘Torbido’ tra Gallico e il porto | INFO UTILI

Per consentire lo svolgimento di approfondimenti tecnici e attività di manutenzione programmata sul viadotto “Torbido”, lungo l’A2 – Diramazione Reggio Calabria, è attivo un restringimento della carreggiata tra gli svincoli di Gallico e Reggio Calabria Porto. Le verifiche condotte sulla struttura hanno evidenziato la necessità di intervenire sulle sottostrutture del viadotto. Nel tratto interessato, compreso tra il km 6,970 e il km 7,350, sarà attivo il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso, con riduzione della velocità nei pressi del cantiere.

Le limitazioni saranno attive fino al completamento degli interventi, previsto prima dell’inizio della stagione estiva, così da garantire la massima fruibilità dell’arteria in occasione dell’aumento dei flussi veicolari. Gli interventi sull’intera opera riprenderanno a settembre e saranno organizzati in modo da garantire in ogni fase la continuità della circolazione. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.