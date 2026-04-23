Reggio Calabria, pericolo sul raccordo autostradale: ciclista percorre la carreggiata tra le auto | VIDEO

Scene di forte pericolo questa mattina lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria, dove un ciclista è stato avvistato mentre percorreva la carreggiata in direzione nord, tra le auto in transito. L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra Modena e Spirito Santo riservato esclusivamente alla circolazione di veicoli a motore. La presenza dell’uomo in bicicletta in un contesto ad alta velocità ha immediatamente sollevato preoccupazioni per la sicurezza stradale, sia per lui che per gli automobilisti costretti a manovre improvvise per evitarlo.

Il video denuncia e l’allarme

A documentare quanto accaduto è stato un video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb che ha ripreso il ciclista mentre procedeva indisturbato tra le corsie. Le immagini mostrano chiaramente la situazione di rischio, con le auto che sfrecciano accanto alla bici in uno scenario potenzialmente drammatico. Il filmato ha acceso un acceso dibattito, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul raccordo autostradale e della necessità di maggiori controlli.

Un comportamento vietato e altamente pericoloso

La presenza di un ciclista in autostrada o su raccordi autostradali rappresenta una violazione delle norme del Codice della Strada e costituisce un grave pericolo. Strade di questo tipo non sono progettate per la circolazione di biciclette, a causa delle elevate velocità e della mancanza di spazi di sicurezza adeguati. In situazioni simili, il rischio di incidenti stradali aumenta in maniera esponenziale, soprattutto nei tratti urbani dove il traffico è intenso e continuo. Il comportamento dell’uomo ha quindi esposto non solo se stesso ma anche gli altri utenti della strada a conseguenze potenzialmente gravi.

Sicurezza e controlli: cresce la preoccupazione

L’episodio riaccende il tema della sicurezza a Reggio Calabria, in particolare lungo le arterie principali come il raccordo autostradale. La necessità di intensificare i controlli e prevenire comportamenti pericolosi appare sempre più urgente, anche alla luce di situazioni che, come questa, possono trasformarsi in tragedie. La segnalazione e la diffusione del video rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione, ma resta fondamentale l’intervento delle autorità per garantire il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza di tutti.

Un episodio che fa riflettere

Quanto accaduto questa mattina non è solo un fatto isolato, ma un campanello d’allarme su comportamenti che mettono a rischio la vita. Il ciclista sul raccordo autostradale di Reggio Calabria diventa simbolo di una situazione che richiede attenzione immediata. La speranza è che episodi simili possano essere evitati in futuro, attraverso prevenzione, controlli e maggiore consapevolezza dei rischi legati alla circolazione su strade ad alta percorrenza.