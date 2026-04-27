Reggio Calabria, perdite d’acqua in via Possidonea: “le lasciate alla prossima Amministrazione?”

Diverse perdite d’acqua presenti in via Possidonea a Reggio Calabria. Parecchi i litri sprecati giornalmente. Un problema segnalato più volte a chi di dovere, ma senza alcuna risposta o intervento atto a risolvere la situazione. La segnalazione alla redazione di StrettoWeb arriva dall’Anonimo reggino, il cittadino che denuncia problematiche e storture della città. “Cordialissimo direttore di StrettoWeb, le quattro foto a corredo mostrano diverse perdite d’acqua che sgorgano da sotto il manto stradale in un’unica via: via Possidonea. Sono distribuite lungo tutto il percorso, dall’angolo della farmacia fino al liceo scientifico Vinci.

Di segnalazioni ne sono state fatte a bizzeffe: al Comune, tramite i social e perfino attraverso le testate giornalistiche, ma ad oggi non è cambiato nulla. Capisco che in campagna elettorale sia più facile incontrare un politico, un consigliere, un esponente di lista o un assessore seduto al bar a prendere caffè e cornetto; capisco anche che questa ‘rogna’ sarà probabilmente lasciata in eredità alla prossima amministrazione, ma quello che non capisco è dove siate stati fino a ora!

Avete i magazzini pieni di quella bella rete arancione: usatela! Ma, ovviamente, non per recintare le perdite… a buon intenditore poche parole“, il messaggio allegato alla segnalazione.