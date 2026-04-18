Reggio Calabria, nuovo incarico per Massimiliano Merenda alla Città Metropolitana

Nuovo incarico all’interno di Noi Moderati Calabria. Massimiliano Merenda è stato nominato Responsabile dei rapporti con le circoscrizioni per la città metropolitana di Reggio Calabria. La nomina, formalizzata dal coordinamento cittadino, arriva d’intesa con il Coordinatore regionale on. Giuseppe Galati e con il Coordinatore provinciale on. Nino Foti, nell’ambito di un percorso di rafforzamento della presenza e dell’organizzazione del partito sul territorio.

L’incarico affidato a Merenda punta a consolidare il dialogo con le realtà locali e a rafforzare il collegamento tra il coordinamento politico e le diverse circoscrizioni della città metropolitana, con l’obiettivo di intercettare in maniera più capillare le istanze dei cittadini.

“Con il tuo lavoro sono sicuro che si rafforzerà presso i cittadini reggini la sensibilità e la serietà programmatica del nostro partito”, ha dichiarato il Coordinatore cittadino di Reggio Calabria, Luciano Politi.

La nomina si inserisce in una più ampia strategia di radicamento territoriale di Noi Moderati Calabria, orientata a costruire una rete organizzativa solida e capace di rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità.