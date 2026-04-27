Reggio Calabria, nasce la “Scalinata dei Poeti”, monito contro l’indifferenza e inno alla Pace | FOTO

Un nuovo luogo storico urbano dedicato alla forza della parola e alla fratellanza universale sta per nascere nel cuore del Waterfront di Reggio Calabria. La Commissione Toponomastica comunale, con verbale n. 48 del 30 marzo 2026, ha ufficialmente dato il via libera all’intitolazione della prestigiosa gradinata architettonica che collega la zona Pinetina Genoese Zerbi all’ingresso del Lido Comunale: sarà la “Scalinata dei Poeti”. L’iniziativa, promossa con tenacia dal Dr. Giovanni Suraci, Coordinatore del concorso “Poesia per la Pace”, mira a trasformare un elemento architettonico d’avanguardia in un manifesto vivente di civiltà.

Un simbolo di Pace tra terra e mare

La scalinata, che congiunge il Largo Caduti di Nassiriya con la Piazza Adele Cambria, non sarà solo un luogo di passaggio, ma un potente simbolo di Pace. In un’epoca segnata da tensioni globali, Reggio Calabria sceglie di dedicare uno dei suoi scorci più belli – affacciato sullo Stretto – alla poesia, intesa come linguaggio universale capace di abbattere muri e costruire ponti di dialogo.

Contro l’indifferenza: la cultura non si può voltare dall’altra parte

L’intitolazione della artistica scalinata nasce in un momento storico cruciale, segnato da profonde tensioni internazionali. Con questa intitolazione si intende lanciare da Reggio Calabria un messaggio chiaro: la cultura non può e non deve essere indifferente rispetto a queste immani tragedie.

“La scalinata sarà un simbolo nazionale – dichiara il Dr. Suraci – per contribuire a svegliare le coscienze di tutti coloro che si richiamano ai valori dell’umanesimo. Le persone di cultura, le associazioni, gli artisti e i cittadini hanno il dovere morale di non voltarsi dall’altra parte di fronte ai conflitti e alle ingiustizie. La poesia non è un esercizio estetico, ma un atto di resistenza contro il silenzio complice“.

La “Scalinata dei Poeti” è destinata inoltre a diventare un polo di attrazione per i turisti e un laboratorio all’aperto per le scolaresche. Il progetto prevede infatti un’innovazione suggestiva: l’installazione futura di uno SCRIGNO ARTISTICO dove ogni visitatore, studente o viaggiatore potrà depositare un proprio pensiero scritto, una rima o un messaggio di pace. Per i turisti: un’esperienza interattiva che renderà la visita alla città un ricordo indelebile e partecipativo. Per le scuole: Un traguardo per percorsi didattici legati alla letteratura e alla cittadinanza attiva.

Il Dr. Suraci invita già da adesso tutte le Associazioni Culturali, i cittadini e gli organi d’informazione ad essere presenti il giorno dell’inaugurazione. L’evento rappresenterà infatti un momento di orgoglio identitario per l’intera comunità reggina. L’iter procedurale, dopo il parere favorevole della Commissione e la relativa delibera della Giunta Comunale, attende la successiva autorizzazione della Prefettura. La data ufficiale della cerimonia sarà resa nota non appena completati i passaggi burocratici necessari.

Con la “Scalinata dei Poeti”, Reggio Calabria conferma la sua ambizione di Capitale della Cultura mediterranea e di Città Messaggera di PACE, dove la bellezza dei luoghi si fonde con l’impegno civile di chi si richiama ai valori della cultura.