Reggio Calabria, nasce il “Cilea Music Express”: il bus turistico diventa un palco in movimento

Un modo nuovo di vivere la città, unendo mobilità, cultura e intrattenimento: Domenica 3 maggio arriva il “Cilea Music Express”, un’edizione speciale del City Tour ATAM che porta la musica dal vivo direttamente a bordo. La novità nasce da un’idea del Direttore Artistico del CILEA OPERA FESTIVAL in collaborazione con Infopoint di ATAM ed “Experience Reggio Calabria”. Per l’occasione, il tradizionale percorso turistico cittadino si arricchisce di una componente artistica originale: durante il tragitto, i passeggeri saranno accompagnati da musicisti che si esibiranno live, trasformando il bus in uno spazio performativo in movimento.

Il tour partirà e si concluderà in Piazza Indipendenza, snodandosi lungo i principali punti di interesse della città e offrendo una prospettiva nuova e coinvolgente del territorio. Sono previste due corse, pensate per consentire una più ampia partecipazione. Il passaggio nei pressi del Teatro Francesco Cilea rappresenterà uno dei momenti simbolici del percorso, rafforzando il legame tra mobilità urbana e offerta culturale cittadina.

“Cilea Music Express” conferma l’impegno di ATAM nel proporre esperienze innovative, capaci di valorizzare il servizio di trasporto pubblico e promuovere il territorio attraverso linguaggi contemporanei e accessibili. Tutti a bordo domenica 3 maggio!

Info e prenotazioni: Infopoint ATAM Turismo e Mobilità, Corso Garibaldi 45 Reggio Calabria.

I biglietti sono disponibili online su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cilea-music-express-1987669832977