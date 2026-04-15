Reggio Calabria: mille studenti incantati al Cilea, il teatro accende la memoria di Francesca Morvillo

“Un silenzio carico di emozione, poi un lungo applauso. Così si è conclusa, questa mattina del 15 aprile, la matinée al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove circa mille studenti hanno assistito allo spettacolo “Francesca Morvillo, La strada interrotta”, scritto da Tiziana De Matteo e portato in scena dai giovani della compagnia A Regola d’Arte”. Lo scrive in una nota l’associazione culturale A Regola d’Arte. “Un successo intenso e partecipato per quella che è stata l’ultima replica di una tournée che ha attraversato i teatri di tutta la Calabria, lasciando ovunque un segno profondo. Sul palco, la storia umana e professionale di Francesca Morvillo, figura troppo spesso rimasta in secondo piano, prende finalmente voce e corpo. Una narrazione che si intreccia inevitabilmente con quella del marito, il magistrato Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia”, evidenzia la nota.

Riconoscimento

“Lo spettacolo non è solo memoria, ma un atto di restituzione: restituzione di dignità, di spazio e di riconoscimento a una donna che ha condiviso ideali, coraggio e destino tragico. A quasi un mese dall’anniversario della strage di Capaci, il racconto teatrale diventa strumento potente di sensibilizzazione, soprattutto per le nuove generazioni. Gli studenti presenti, visibilmente coinvolti, hanno seguito con attenzione ogni scena, lasciandosi trasportare da una narrazione capace di unire rigore storico ed emozione. Lacrime, riflessioni e consapevolezza: il teatro si conferma ancora una volta un mezzo diretto e autentico per parlare di legalità“, puntualizza la nota.

“Lo spettacolo è stato inoltre sostenuto da importanti patrocini istituzionali e culturali, tra cui la Camera Penale di Catanzaro, l’Associazione Nazionale Magistrati e il patrocinio di Trame – Festival dei Libri sulle mafie, a testimonianza del valore civile e formativo del progetto. Ed è proprio questo l’obiettivo della compagnia A Regola d’Arte e della sua autrice: educare attraverso l’arte, accendere coscienze, dare voce a storie che meritano di essere raccontate. In un tempo in cui il rischio dell’oblio è sempre presente, iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale continuare a ricordare, e a farlo insieme, soprattutto con i più giovani. Il sipario si chiude, ma il messaggio resta”, conclude la nota.