Reggio Calabria, Malara aderisce al PD. Panetta: “valore aggiunto al progetto politico”

La Federazione metropolitana del Partito Democratico esprime soddisfazione per l’adesione di Malara al partito, una scelta che rafforza il percorso di radicamento e rinnovamento del partito sul territorio. “L’ingresso Maracantonino Malara rappresenta un valore aggiunto importante – dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta – parliamo di un giovane competente, da sempre impegnato sul territorio, capace di coniugare l’esperienza maturata sul campo con una visione chiara e concreta per il futuro della nostra comunità”.

“Il suo percorso – prosegue Panetta – affonda le radici in una storia familiare e politica coerente, nella quale la politica è sempre stata intesa come valore, impegno e servizio. È esattamente questo il tipo di contributo di cui il Pd ha bisogno per rafforzare la propria azione e costruire una proposta credibile e all’altezza delle sfide che attendono il nostro territorio”.

“La sua adesione – conclude Panetta – si inserisce in un progetto più ampio, che punta a coinvolgere energie nuove e competenze, mantenendo saldi i valori fondanti della nostra Comunità politica e rilanciando con forza il ruolo del Pd come riferimento per chi crede in una politica seria, responsabile e vicina ai cittadini”.