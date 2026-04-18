Reggio Calabria, Malara aderisce al PD. Panetta: “valore aggiunto al progetto politico”

La soddisfazione della Federazione metropolitana del Pd per l’ingresso di Marcantonio Malara fra le file del Partito Democratico reggino

Marcantonio Malara

La Federazione metropolitana del Partito Democratico esprime soddisfazione per l’adesione di Malara al partito, una scelta che rafforza il percorso di radicamento e rinnovamento del partito sul territorio. “L’ingresso Maracantonino Malara rappresenta un valore aggiunto importante – dichiara il segretario metropolitano Giuseppe Panetta – parliamo di un giovane competente, da sempre impegnato sul territorio, capace di coniugare l’esperienza maturata sul campo con una visione chiara e concreta per il futuro della nostra comunità”.

Il suo percorso – prosegue Panetta – affonda le radici in una storia familiare e politica coerente, nella quale la politica è sempre stata intesa come valore, impegno e servizio. È esattamente questo il tipo di contributo di cui il Pd ha bisogno per rafforzare la propria azione e costruire una proposta credibile e all’altezza delle sfide che attendono il nostro territorio”.

La sua adesione – conclude Panetta – si inserisce in un progetto più ampio, che punta a coinvolgere energie nuove e competenze, mantenendo saldi i valori fondanti della nostra Comunità politica e rilanciando con forza il ruolo del Pd come riferimento per chi crede in una politica seria, responsabile e vicina ai cittadini”.

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