Reggio Calabria, l’IC “Radice Alighieri” protagonista alle dirette di Tecnica della Scuola

L’I.C.Radice Alighieri Catona torna a partecipare alle dirette di Tecnica della Scuola con un nuovo incontro dedicato alla salute. Un appuntamento che, per la seconda volta in questo anno scolastico, ha visto gli studenti protagonisti di un confronto diretto con esperti di rilievo nazionale. La Dirigente Scolastica, avv. Simona Sapone, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’impegno costante della scuola nel promuovere benessere, consapevolezza e cittadinanza attiva.

Lunedì 13 aprile, le classi terze della scuola secondaria hanno seguito l’incontro “Educazione alla salute: il benessere degli studenti nasce anche da cibo e riposo”, condotto dal dott. Daniele Di Frangia, volto noto delle dirette della testata. Al centro del dibattito, due temi cruciali per la crescita dei ragazzi: alimentazione e qualità del sonno. A guidare la riflessione, figure di spicco del panorama scientifico italiano:

Aluisi Tosolini, filosofo dell’educazione, pedagogista e saggista italiano;

Giorgio Calabrese, esperto in Scienza dell’Alimentazione e docente universitario;

Pierluigi Innocenti, medico specializzato in Medicina del Sonno, con lunga esperienza clinica.

Le classi 3A e 3E hanno partecipato alla diretta in videoconferenza, mentre 3B, 3C e 3D si sono collegate tramite il canale YouTube della testata, trasformando la mattinata in un momento di apprendimento diffuso e partecipato.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Referente di Educazione Civica, in collaborazione con il Dipartimento Scientifico-Tecnologico, il Referente Salute e Ambiente e l’Animatore Digitale. Un lavoro di squadra che ha permesso agli studenti di arrivare preparati all’incontro: le classi 3A e 3E, infatti, hanno elaborato una serie di domande da rivolgere agli esperti, esercitando competenze di ricerca, analisi e comunicazione.

Le domande poste dai ragazzi hanno colpito per maturità e pertinenza. Dalla difficoltà di fare una colazione equilibrata all’uso serale dei dispositivi digitali, dal legame tra alimentazione ed emozioni agli effetti degli energy drink su sonno e salute, fino al tema del recupero del sonno perso: interrogativi concreti, radicati nella loro quotidianità, che rivelano consapevolezza e desiderio di comprendere meglio i fattori che influenzano il proprio benessere. Il dialogo con gli esperti, condotto con linguaggio chiaro e rispettoso, ha trasformato la diretta in un vero laboratorio di cittadinanza attiva, dove gli studenti non sono stati semplici spettatori, ma interlocutori attenti e responsabili.

Questa seconda partecipazione alle dirette di Tecnica della Scuola conferma la volontà dell’istituto di offrire ai ragazzi occasioni concrete di confronto con professionisti qualificati e di aprire spazi di riflessione su temi fondamentali per la loro crescita personale e civica. L’iniziativa si inserisce nel percorso di Educazione Civica, che la scuola porta avanti con continuità, promuovendo cura di sé, rispetto degli altri e responsabilità collettiva. Ancora una volta, l’entusiasmo e la partecipazione degli studenti dimostrano come la scuola possa essere un luogo vivo, capace di connettere saperi, esperienze e competenze, preparando i cittadini di domani a scelte consapevoli e responsabili.