Reggio Calabria, lavori di rifacimento stradale in Via Padre Pio: ma resta il nodo della griglia per le acque piovane | FOTO E VIDEO

“Sono in fase avanzata i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Padre Pio a Reggio Calabria, dove si è ormai giunti alla scarifica dell’asfalto e alla prossima posa del nuovo tappetino. Un intervento atteso, ma che rischia di non risolvere alcune criticità presenti da tempo”. A segnalare la situazione è Giovanni Di Bella, candidato al consiglio comunale con la lista “Reggio Protagonista”, che richiama l’attenzione su un problema ben noto ai residenti della zona. “Tra le criticità evidenziate, spicca la situazione della griglia per il deflusso delle acque meteoriche, che nel corso degli anni si è progressivamente deteriorata fino a staccarsi quasi completamente. Al suo posto è stato inserito del cemento, una soluzione temporanea che però impedisce il corretto drenaggio dell’acqua piovana“.

“Il risultato è sotto gli occhi dei residenti: il tratto è frequentemente soggetto ad allagamenti, aggravati proprio dall’assenza di un sistema di smaltimento efficiente. La preoccupazione, ora, è che si proceda con l’asfaltatura senza prima intervenire su questa problematica. Una prassi purtroppo già vista in altri contesti, dove si realizza il nuovo manto stradale per poi romperlo nuovamente al fine di adeguare pozzetti e infrastrutture alle quote corrette”.

“Da qui l’appello all’amministrazione comunale: intervenire prima della bitumazione, ripristinando la griglia e garantendo un corretto deflusso delle acque. Un’azione preventiva che eviterebbe sprechi di risorse e disagi futuri, assicurando un lavoro completo ed efficace. I cittadini restano in attesa di un segnale concreto, auspicando che questa volta si scelga di risolvere il problema alla radice, e non di rimandarlo a dopo”.