Reggio Calabria, la proposta per trasformare il “balcone sullo Stretto” in meta turistica e polmone verde

La collina di Pentimele, definita da anni come “balcone sullo Stretto”, torna al centro del dibattito cittadino con l’obiettivo di diventare una meta turistica per migliaia di cittadini e un punto di riferimento per il benessere urbano. L’occasione sarà l’incontro in programma domenica 26 aprile alle ore 18,30 presso la stazione FS di RC S. Caterina, dedicato al tema “Verde Urbano e Salute”. All’evento interverranno il presidente del CAI Aspromonte Giandomenico Posillipo e la terapeuta forestale Maria Antonietta Fasanella.

L’iniziativa rappresenta un momento per rilanciare il valore strategico della collina, su cui da anni l’associazione Incontriamoci Sempre richiama l’attenzione. Il sito viene descritto come “l’Aspromonte in città” e “un balcone sullo stretto per il suo splendido affaccio su uno dei posti più belli al mondo”.

Tra le proposte per valorizzare l’area emerge la necessità di completare la strada che arriva fino in cima, intervento ritenuto fondamentale per favorirne la fruizione. A questo si aggiunge il progetto di piantumare almeno diecimila alberi nel versante lato S. Brunello e nella zona sottostante il convento di Orti.

Un altro punto riguarda il recupero del patrimonio esistente, con la proposta di destinare in comodato gratuito ad enti o associazioni il vecchio fortino, già restaurato da anni ma oggi esposto al rischio di degrado e vandalismo.

L’appuntamento di domenica si presenta quindi come un’occasione per aprire una nuova fase sul tema del verde urbano in città, con un’attenzione particolare al legame tra ambiente e qualità della vita.