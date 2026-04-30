Reggio Calabria, “La Destra tra passato e futuro”: l’incontro con i candidati al Consiglio Comunale di FdI | INFO

Domenica 3 maggio, alle ore 11:00, presso i locali dell’Hotel Torrione di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa dal titolo “La Destra tra passato e futuro“. Durante l’incontro verranno presentati i candidati al Consiglio Comunale, Nicola Malaspina e Daniela Nucera. Sarà un’occasione importante per approfondire l’impegno al servizio della Comunità e rispondere alle domande dei giornalisti presenti.
Interverranno:
- On. Daniela Iiriti – consigliere regionale Fratelli d’Italia;
- On. Fortunato Aloi;
- Sen. Renato Meduri;
- Daniela Nucera, candidata al Consiglio Comunale – Fratelli d’Italia;
- Nicola Malaspina, candidato al Consiglio Comunale – Fratelli d’Italia.