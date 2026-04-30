Reggio Calabria, “La Destra tra passato e futuro”: l’incontro con i candidati al Consiglio Comunale di FdI | INFO

L'Hotel Torrione di Reggio Calabria ospiterà la conferenza stampa dal titolo "La Destra tra passato e futuro" con la presentazione dei candidati al Consiglio Comunale, Nicola Malaspina e Daniela Nucera

Nicola Malaspina

Domenica 3 maggio, alle ore 11:00, presso i locali dell’Hotel Torrione di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa dal titolo “La Destra tra passato e futuro“. Durante l’incontro verranno presentati i candidati al Consiglio Comunale, Nicola Malaspina e Daniela Nucera. Sarà un’occasione importante per approfondire l’impegno al servizio della Comunità e rispondere alle domande dei giornalisti presenti.

Interverranno:

  • On. Daniela Iiriti – consigliere regionale Fratelli d’Italia;
  • On. Fortunato Aloi;
  • Sen. Renato Meduri;
  • Daniela Nucera, candidata al Consiglio Comunale – Fratelli d’Italia;
  • Nicola Malaspina, candidato al Consiglio Comunale – Fratelli d’Italia.
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