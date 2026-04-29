Reggio Calabria, inaugurata la mostra sull’eredità di Paolo Orsi. Battaglia: “può diventare uno strumento per raccontare le nostre bellezze”

È stata inaugurata ieri nella splendida cornice del Palazzo del Governo di Reggio Calabria la mostra fotografica “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi”, un evento che celebra il patrimonio archeologico e culturale della regione. Presenti all’inaugurazione il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, insieme alle autorità civili e militari, che hanno partecipato con entusiasmo all’evento. La mostra, organizzata con la collaborazione delle associazioni Archeoclub Area Integrata dello Stretto e Archeocomuni di Qualità, si inserisce in un percorso culturale che valorizza i siti archeologici di dieci comuni dell’area jonica reggina, da Bovesia a Locride. Un’occasione per far conoscere la storia e le bellezze di questo straordinario territorio.

“Una mostra prestigiosa ospitata in un luogo altrettanto prestigioso come il Palazzo del Governo”, ha dichiarato il sindaco Domenico Battaglia, intervenendo durante l’inaugurazione. “Penso anche ai tanti eventi culturali che animano la nostra città e alle iniziative che, con grande passione e impegno, vengono promosse da realtà come Archeoclub Area Integrata dello Stretto, espressione di due città sorelle unite da una storia millenaria. È proprio questo patrimonio condiviso a rappresentare il miglior biglietto da visita per il nostro territorio e per questo straordinario lembo di terra”, ha aggiunto il sindaco.

Il percorso culturale delineato da Paolo Orsi, considerato una figura di riferimento per l’archeologia, continua ad essere un punto fondamentale per la valorizzazione del patrimonio della zona. “I 70 chilometri d’oro rappresentano una straordinaria opportunità di rilancio per tutta la fascia ionica, un’area troppo spesso segnata da eventi climatici che ne hanno evidenziato fragilità e ferite. Il percorso culturale e identitario tracciato da Paolo Orsi può diventare oggi uno strumento concreto per raccontare e valorizzare le bellezze, la storia e le potenzialità di questi territori”, ha concluso Battaglia.

Versace: “valorizzare il patrimonio per costruire sviluppo”

Anche il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla cerimonia d’inaugurazione della mostra fotografica e documentale “I 70 km d’oro dalla Bovesia alla Locride e l’eredità di Paolo Orsi”. “Questa mostra – ha detto Versace – rappresenta un momento di sintesi importante di un percorso che ha saputo mettere in rete territori, istituzioni e competenze, valorizzando un patrimonio straordinario spesso poco conosciuto. L’eredità di Paolo Orsi continua a essere un punto di riferimento per la nostra identità culturale e per una visione di sviluppo fondata sulla tutela e sulla promozione dei beni archeologici”.

Nel ringraziare Francesca Crea, vice presidente di “Archeoclub d’Italia sede Area Integrata dello Stretto” e coordinatrice di “Archeo Comuni di Qualità”, il sindaco facente funzioni ha sottolineato il prezioso contributo dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria che offre una significativa testimonianza dell’eredità scientifica e culturale di Paolo Orsi nel territorio calabrese. “Come Città Metropolitana – ha concluso l’inquilino di Palazzo Alvaro – sosteniamo con convinzione iniziative che rafforzano il legame tra comunità e patrimonio per contribuire a costruire nuove opportunità di crescita culturale e turistica”.