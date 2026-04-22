Reggio Calabria, in via Giuseppe Mazzini la Giovine… spazzatura: cestino straborda nell’indifferenza generale

L’immagine che trovate in calce all’articolo è quella che arriva da via Giuseppe Mazzini a Reggio Calabria, a 2 passi dal Castello Aragonese, zona centralissima dalla quale si arriva in poco tempo presso il Corso Garibaldi, Piazza Duomo, la via Marina e tutti i luoghi simbolo della città. L’intitolazione è fra le più nobili, a uno dei protagonisti del Risorgimento, il fondatore della “Giovine Italia“. Ma guardando la foto, segnalata da un lettore alla nostra redazione,. di “Giovine” lì c’è solo spazzatura, Una montagna che straborda e parecchie buste sul marciapiede.

Filippo Burrone, ex repartista della Coop, promosso con “estremi meriti” dall’ex sindaco Falcomatà ad assessore delegato ad Ambiente e Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 9000 euro mensili di stipendio, non contento del lavoro fatto nell’ultimo anno (non che in quelli prima il risultato fosse stato migliore…), ha anche deciso di candidarsi alle prossime elezioni Comunali a supporto di Battaglia sindaco.