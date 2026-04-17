Reggio Calabria in lutto: giovane muore a soli 37 anni, comunità sotto shock

Profondo cordoglio a Reggio Calabria per l’improvvisa scomparsa di Domenica Versaci, 37 anni, venuta a mancare nei giorni scorsi lasciando nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità. La notizia, diffusa anche attraverso il manifesto funebre, ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando sgomento e tristezza soprattutto nel quartiere di Mosorrofa, dove la giovane era molto conosciuta. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando da amici, conoscenti e quanti hanno avuto modo di incrociare il suo cammino. Sui social e nella vita quotidiana si moltiplicano i ricordi e le testimonianze di affetto, che restituiscono l’immagine di una donna apprezzata per la sua gentilezza e umanità.

I funerali si svolgeranno sabato 18 aprile alle ore 15:30 presso la chiesa parrocchiale di San Demetrio, con partenza dall’abitazione dell’estinta a Mosorrofa. Una perdita che lascia un segno profondo nella comunità reggina, stretta attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.