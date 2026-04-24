Reggio Calabria, il Liceo Volta brilla alle Finali Regionali di Atletica leggera

Grande orgoglio per la rappresentativa di Atletica Leggera del Liceo Volta di Reggio Calabria, protagonista alle Finali Regionali dei Giochi della Gioventù che hanno avuto luogo a Cosenza il 23 Aprile 2026. Gli studenti, sotto la guida attenta della Professoressa Angela Romeo, si sono distinti conquistando numerosi piazzamenti di rilievo:Primo posto nei 1000 metri maschili per Antonino Barreca (3ASA); Primo posto nei 1000 metri femminili per Maria Lourdes Ventura (3DSA); Primo posto nel salto in lungo femminile per Irene Iannì (2 FSA); Secondo posto nel salto in alto per Federica Postorino (3CSP); Secondo posto nel getto del peso per Silvia Provazza (3CSP); Prime classificate nella Staffetta femminile: Alice Giordano (2FSA), Alice Ianni (2FSA), Federica Postorino (3CSP) e Federica Martino (2DNO).

All’interno del Campus Volta, la pratica sportiva mira a coinvolgere attivamente il maggior numero possibile di studenti

Un bottino che premia l’impegno, la determinazione e il lavoro costante portato avanti all’interno del Gruppo Sportivo Scolastico dai docenti del Dipartimento di Scienze motorie, volto a valorizzare le potenzialità individuali, offrendo agli studenti la possibilità di scoprire e sviluppare le proprie attitudini sportive attraverso attività strutturate e momenti di confronto competitivo. All’interno del Campus Volta, la pratica sportiva mira a coinvolgere attivamente il maggior numero possibile di studenti, promuovendo un approccio inclusivo allo sport e contribuendo così alla crescita personale, sociale ed educativa di ciascun partecipante.

Forte vocazione sportiva del Liceo Volta

Questi risultati rappresentano la conferma della forte vocazione sportiva del Liceo Volta, da sempre impegnato a valorizzare il talento degli studenti e a promuovere una cultura dello sport fondata su passione, sacrificio e spirito di squadra. Lo sport, infatti, come puntualmente sottolineato dal Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, è molto più di una competizione: è occasione di crescita, confronto e consapevolezza. È mettersi alla prova in contesti diversi per imparare, prima di tutto, a migliorare se stessi. Durante la pratica sportiva, lo studente è continuamente chiamato a valutare le proprie azioni, riconoscere errori, adattare strategie e migliorare le proprie prestazioni.

Questo processo di autoconsapevolezza contribuisce a sviluppare un atteggiamento critico e riflessivo che può essere trasferito anche in ambito scolastico. Inoltre, attraverso la collaborazione e la competizione, gli studenti riconoscono il proprio e l’altrui valore, imparano a gestire conflitti e a sviluppare empatia. Il confronto diventa così occasione di crescita, non solo per migliorare le proprie abilità, ma anche per costruire un’identità più consapevole e aperta. Al Campus Volta, lo sport non è un elemento accessorio o marginale del percorso educativo, ma parte integrante della formazione globale, in un ambiente educativo che rappresenta il contesto privilegiato in cui tutte le esperienze possono essere guidate, valorizzate e rese consapevoli.