Reggio Calabria, il grido di una cittadina in vista delle elezioni: “basta demagogia e promesse vuote”

“In questi primi giorni di campagna ognuno espone sul bancone la merce che ha e chi non ha nulla da esporre perché il suo curriculum politico per il quale è stato chiamato alle armi dalla sinistra solo per un ringraziamento è pari al nulla cosmico critica quella merce. Poi c è chi ritorna alla candidatura chiedendo di essere rieletto per ciò che ha fatto dimenticando che ha nominato l’Avv. Castorina Capo di Gabinetto della città metropolitana per grandi meriti acquisiti sul campo e per i quali la città è stata oggetto di grande attenzione a livello nazionale.(vige sempre la presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio) e sicuramente su questa nomina tutto da solo non ha fatto”. E’ questa la segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria.

“Poi ci sono quelli bravi a vendere frottole dopo aver frequentato la migliore Oxford di Reggio Calabria. In un post social di un candidato di sinistra, apparso in questi giorni si vorrebbe attaccare l’On. Cannizzaro in quanto avrebbe dalla sua parte un governo regionale e nazionale amici e per questo si starebbe riempendo magicamente la bocca. Un attacco che poco piace a quanti riconoscono in Cannizzaro il potere contrattuale su tutti i tavoli regionali nazionali ed europei come l’allora sindaco Giuseppe Scopelliti. L’aeroporto di Reggio Calabria con la nuova aerostazione che a breve sarà inaugurata non è demagogia. I 15.000.000 di euro per l’erosione costiera non sono demagogia”.

“Dal 2014 al 2022 il governo nazionale era a trazione sinistra e anche se nel 2022 il colore politico è cambiato gli amministratori reggini invece di instaurare buone pratiche hanno preferito denigrare l operato del governo e contrastare ogni politica costruttiva messa in campo per la città. Prima fra tutte la costruzione del Ponte dello Stretto dimenticando che l opera è strategica a livello europeo e lo è ancor di più per tutte le opere accessorie per le quali Messina ha già chiesto 460.000.000 di euro. Opere accessorie che riguardano reti idriche, pubblica illuminazione e reti fognarie. Di contro il sindaco ha proposto ricorso al progetto del Ponte perdendo la causa per la quale i cittadini dovranno pagare di tasca propria. Tutto questo ovviamente rimanda a una sola domanda. Ma se malauguratamente il centro sinistra dovesse vincere le elezioni ci nutriremo ancora demagogia…di false promesse…ci dovremo accontentare come detto in consiglio Regionale dal Consigliere Mattiani di vedere realizzato un solo parco giochi lasciato all’incuria e abbandono”.

“Di vedere strade rattoppate al passare delle autovetture? Nulla dovrà più essere di tutte quelle brutture che adornano Reggio Calabria. Detto questo c è chi oggi potrà prendere un caffè e cornetto alla sede dell’On. Cannizzaro per condividere idee e progetti e poi ci sarà chi potrà comprarlo di tasca sua perché porta avanti idee degli altri ma non sue. Non ci si improvvisa candidati al consiglio comunale dall’ oggi al domani senza conoscere la città ma basandosi solo sul sentito dire e sulle chiacchiere dell aia. La demagogia non aiuta a crescere e a far rimanere i nostri giovani in città. Una vecchia canzone napoletana ripete…chi ha avuto avuto avuto chi ha dato ha dat ha dato scurdammove o passato simmu e napule o paisa’…amo Napoli ma qua siamo a Reggio Calabria e il passato insegna e il futuro ci aspetta…”.