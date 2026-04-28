Reggio Calabria, il GOM è il primo in Italia ad attivare la super-cura contro il mieloma multiplo

Ieri, 27 aprile 2026, i corridoi del Grande Ospedale Metropolitano non hanno ospitato un semplice intervento, ma il primo atto di una rivoluzione. Mentre il resto d’Italia osserva, Reggio Calabria colpisce per prima: è ufficialmente partita la preparazione dei linfociti per il primo paziente che riceverà il Cilta-cel, l’arma definitiva – la più avanzata al mondo – contro il mieloma multiplo.

Il codice della rivolta: i “corazzieri” della vita

Il mieloma multiplo non è un avversario comune. È un nemico invisibile che agisce nell’ombra del midollo, consuma le ossa e spegne la speranza. Per decenni è stato un muro d’acciaio. Oggi, quel muro è stato abbattuto dalla scienza d’avanguardia del GOM. La procedura rasenta la fantascienza: i linfociti del paziente vengono estratti, “riprogrammati” in laboratorio e trasformati in élite di combattimento. Veri e propri “corazzieri” della salute che, una volta reinfusi, tornano nell’organismo con una missione unica e spietata: scovare ogni singola cellula maligna e annientarla con precisione atomica.

La fine dell’esilio: Reggio è la locomotiva d’Italia

Per troppo tempo la parola “cura” è stata sinonimo di “valigia”. Per troppo tempo il diritto alla salute è stato un viaggio verso il Nord. Oggi la rotta è invertita. Grazie a un lavoro di squadra titanico, il GOM di Reggio Calabria non segue più la scia degli altri: detta il passo. A pochi giorni dalla delibera AIFA che ha reso gratuito questo farmaco rivoluzionario, Reggio è già sul campo, operativa, prima di quasi tutti i grandi centri nazionali. Non siamo più l’ultima carrozza del treno; siamo il motore che lo spinge verso il futuro.

Il faro dell’eccellenza

Al comando di questa corazzata della medicina c’è il nome di Massimo Martino, il primario che incarna l’orgoglio del San Giorgio d’oro. Sotto la sua visione, l’Ematologia del GOM ha smesso di essere un avamposto di frontiera per diventare un faro nazionale. Qui, dove la terra trema, la scienza costruisce certezze.