Reggio Calabria, il 21 aprile “Prenditi Cura di Te”: l’evento sull’empowerment femminile | INFO

L'evento, aperto a tutta la cittadinanza, si propone come momento di riflessione collettiva su empowerment femminile e promozione della cultura della cura di se stessi

Prenditi cura di te

Si comunica che martedì 21 aprile 2026, alle ore 16:30, presso il Palazzo San Giorgio – Sala Consiglieri / Sala Sindaci di Reggio Calabria, si terrà l’evento socio culturale “Prenditi Cura di Te“, evento Socio Culturale
con la partecipazione di Pasquale Caprì, un’iniziativa dedicata al benessere, all’empowerment femminile e alla promozione della cultura della cura di sé, realizzata con il Patrocinio Morale del Comune di Reggio Calabria. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si propone come momento di riflessione collettiva su temi di grande rilevanza sociale, con interventi istituzionali, testimonianze e confronto tra professionisti e rappresentanti del territorio.

Introducono: Maria Antonietta Rositani – Maurizio Chiarolla

Interventi:

  • Nicola Irto Senatore – PD
  • Giuseppe Falcomatà Consigliere Regionale – PD
  • Domenico Battaglia Sindaco F.F. Comune di Reggio Calabria – PD
  • Carmelo Versace Sindaco Città Metropolitana – PD
  • Giuseppe Panetta Segretario Provinciale – PD
  • Valeria Bonforte Segretaria Cittadina – PD
  • Dott.ssa Barbara Panetta Coordinamento Nazionale Donne Democratiche e Portavoce Metropolitana
  • Avv. Antonio Ruvolo
  • Avv. Demetrio Naccari Carlizzi
  • Avv. Alessandro Elia
  • Gabriella Lax Giornalista e Scrittrice
  • Santina Modafferi Presidente dell’Associazione Benefica “Il Pescatore di Sogni”

A conclusione dell’evento è previsto il taglio della torta finale.

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