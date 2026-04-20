Reggio Calabria, il 21 aprile “Prenditi Cura di Te”: l’evento sull’empowerment femminile | INFO

Si comunica che martedì 21 aprile 2026, alle ore 16:30, presso il Palazzo San Giorgio – Sala Consiglieri / Sala Sindaci di Reggio Calabria, si terrà l’evento socio culturale “Prenditi Cura di Te“, evento Socio Culturale

con la partecipazione di Pasquale Caprì, un’iniziativa dedicata al benessere, all’empowerment femminile e alla promozione della cultura della cura di sé, realizzata con il Patrocinio Morale del Comune di Reggio Calabria. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si propone come momento di riflessione collettiva su temi di grande rilevanza sociale, con interventi istituzionali, testimonianze e confronto tra professionisti e rappresentanti del territorio.

Introducono: Maria Antonietta Rositani – Maurizio Chiarolla

Interventi:

Nicola Irto Senatore – PD

Giuseppe Falcomatà Consigliere Regionale – PD

Domenico Battaglia Sindaco F.F. Comune di Reggio Calabria – PD

Carmelo Versace Sindaco Città Metropolitana – PD

Giuseppe Panetta Segretario Provinciale – PD

Valeria Bonforte Segretaria Cittadina – PD

Dott.ssa Barbara Panetta Coordinamento Nazionale Donne Democratiche e Portavoce Metropolitana

Avv. Antonio Ruvolo

Avv. Demetrio Naccari Carlizzi

Avv. Alessandro Elia

Gabriella Lax Giornalista e Scrittrice

Santina Modafferi Presidente dell’Associazione Benefica “Il Pescatore di Sogni”

A conclusione dell’evento è previsto il taglio della torta finale.