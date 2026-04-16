Reggio Calabria, Graziano Galatone presenta “Notre Dame De Paris” | INFO

Sarà Graziano Galatone, uno dei protagonisti nel ruolo di Febo, a presentare lunedì Notre Dame De Paris, il colossal prodotto da David e Clemente Zard, che sarà al Palacalafiore di località Pentimele di Reggio dal 7 al 9 maggio prossimo, con serali alle ore 21:00 e matinée per le scuole alle ore 10:00. L’artista sarà prima ospite del Tgr Calabria in diretta alle ore 14:00, poi terrà una conferenza stampa alle 16:30 a Reggio Calabria, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, accompagnato dal promoter Ruggero Pegna e alla presenza dei vertici dell’Amministrazione Comunale.

La spettacolare e gigantesca opera musicale rientra nella ricca programmazione del 40° anno di eventi del promoter Ruggero Pegna. Per quella che potrebbe essere l’ultima opportunità, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in questa regione la grandiosa opera di Riccardo Cocciante, è scattata in tutta la Calabria un’autentica corsa ai biglietti, con ben diecimila tagliandi già venduti.

Proseguono intanto, oltre alla prevendita per i serali online su ticketone.it e nei punti autorizzati, anche le prenotazioni delle Scuole per i matinée, effettuabili al numero telefonico 0968441888 o alla mail info@ruggeropegna.it.

Il colossal si ripresenta con tutte le sue storiche firme: liriche di Luc Plamondon, nellaversione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc. Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo capolavoro dello spettacolo mondiale, che ha fatto registrare record di ogni tipo, arriverà nel Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata. Nel cast nomi nuovi e storici protagonisti, come ,Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini e acrobati.

Dal suo debutto, Notre Dame De Paris ha riscosso un successo planetario, diventando una delle opere teatrali più amate di sempre, con una colonna sonora unica che include brani come “Bella”, “Il tempo delle cattedrali” e “Vivere per amare”, che raccontano la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Un’Opera divenuta un vero cult dello spettacolo dal vivo, superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. E’ stata tradotta e adattata in 9 lingue (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako), attraversando 20 Paesi con oltre 6.000 spettacoli e 13 milioni di spettatori internazionali, di cui 4,5 milioni solo in Italia.

“Notre Dame De Paris – afferma Ruggero Pegna – è un’autentica alchimia dello spettacolo internazionale, capace di incantare milioni di spettatori in tutto il mondo. I numeri confermano quanto sia amato anche dal pubblico calabrese! Invito tutti coloro che sono ancora indecisi di non perdere questa straordinaria opportunità di assistere ad spettacolo unico e indimenticabile!”.

Per la Calabria è la sesta volta che viene messo in scena, per ben 28 repliche e circa 100mila spettatori: 2002 all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido; 2004, 2016, 2022 al Palacalafiore di Reggio Calabria; 2017 allo Stadio San Vito di Cosenza. Informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it