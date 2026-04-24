Reggio Calabria, frana danneggia la condotta idrica: disservizi | INFO

Un nuovo disagio si prospetta per i residenti della zona sud della città. A Reggio Calabria, una frana ha provocato il danneggiamento di una condotta idrica, causando l’interruzione del flusso d’acqua lungo un tratto fondamentale della rete. Il cedimento del terreno ha infatti tranciato la tubazione che collega il pozzo San Lorenzello al serbatoio di Gallina, compromettendo il normale approvvigionamento idrico. La situazione ha reso inevitabili i disservizi nell’erogazione dell’acqua, che interesseranno in particolare le località di Gallina e Miniera nel corso della giornata di domani, con possibili cali di pressione o temporanee sospensioni.

Disservizi dell’acqua nelle zone di Gallina e Miniera

I tecnici hanno già individuato il punto esatto del guasto, causato dal movimento franoso che ha interessato l’area. Le conseguenze si riflettono direttamente sulla distribuzione, con criticità per numerose utenze domestiche e attività della zona. Il sistema idrico locale, infatti, dipende in larga parte da questa infrastruttura, rendendo il danno particolarmente rilevante. I cittadini delle aree coinvolte sono stati informati dei possibili disservizi idrici a Reggio Calabria, con l’invito a limitare i consumi e adottare le necessarie precauzioni in attesa del completo ripristino della rete.

Intervento programmato per il ripristino della rete

L’impresa incaricata della manutenzione interverrà già nelle prime ore di domani per effettuare i lavori necessari alla riparazione della condotta idrica danneggiata. L’obiettivo è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del collegamento tra il pozzo e il serbatoio, riducendo al minimo i tempi del disservizio. Le operazioni si concentreranno sulla sostituzione del tratto compromesso e sulla messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana, al fine di prevenire ulteriori criticità.

Monitoraggio e ritorno alla normalità

Le autorità e i tecnici continueranno a monitorare costantemente la situazione per garantire un rapido ritorno alla normalità. Il ripristino della rete idrica a Gallina e Miniera rappresenta una priorità, considerando l’impatto diretto sulla vita quotidiana dei residenti. Nel frattempo, resta alta l’attenzione sulle condizioni del territorio, già fragile sotto il profilo idrogeologico, mentre si attendono aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla completa riattivazione del servizio idrico.