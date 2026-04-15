Reggio Calabria, erbacce e degrado al Divin Soccorso: il video-denuncia di Daniele Romeo

Un video-denuncia per evidenziare il degrado nella piazza del Divin Soccorso. Daniele Romeo, già esponente politico reggino e tornato ora in politica a distanza di anni (candidato nelle liste di Reggio Futura a supporto di Cannizzaro), ha voluto far vedere – attraverso un video sui social – la gravissima situazione nella piazza del Divin Soccorso, nella zona di Gebbione, a sud di Reggio Calabria.
Un’area, quella dove lui è cresciuto, che va assolutamente rilanciata. Ecco il video.
Reggio Calabria, la grave situazione nella Piazza del Divin Soccorso