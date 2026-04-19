Reggio Calabria, emergenza sull’A2: ambulanza in panne, soccorsi immediati salvano il paziente

Momenti di tensione sull’A2 Autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, dove un’ambulanza poco prima dello svincolo di Reggio porto, in carreggiata Sud, è rimasta in panne a causa di un guasto meccanico. La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente, un secondo mezzo sanitario è giunto prontamente sul posto, permettendo il trasferimento del paziente in totale sicurezza e il proseguimento della corsa verso l’ospedale.

Fondamentale l’intervento degli uomini della Questura di Reggio Calabria, che si trovavano in transito lungo il tratto interessato. Gli agenti hanno presidiato l’area, gestendo la viabilità e prevenendo criticità alla circolazione. Un ringraziamento sentito va proprio alla Polizia di Stato per la prontezza e la professionalità dimostrate, garantendo che le operazioni di soccorso si svolgessero senza complicazioni per il traffico.