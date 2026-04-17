Reggio Calabria, ecco la quarta edizione di “Vox Organica – Il respiro dell’organo”: il programma del concerto

Domenica 19 aprile alle ore 19, presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda a Reggio Calabria, si terrà la quarta edizione di “Vox Organica – Il respiro dell’organo”. L’evento propone un concerto che unisce organo, flauto traverso ed ensemble vocale, offrendo un percorso musicale raffinato e suggestivo. Tra i solisti figurano il soprano Claudia Simona Adolfi, il contralto Alessia Giardini, i tenori Davide Fazzari e Lorenzo Fortugno e il baritono Alessandro Cama. All’organo si esibirà il M° Antonino Ripepi, accompagnato dal flauto di Sharon Crucitti, mentre il coro sarà diretto dal maestro Thomas Maria Marra.

Il programma musicale include composizioni di grandi autori come Bach, Biebl, Bozza, Frisina, Handel, Jenkins, Kodály, Ortolani, Ravel e Sweelinck, promettendo una serata di intensa spiritualità e bellezza sonora. L’ingresso è gratuito. Di seguito la locandina.