Reggio Calabria, doppio appuntamento con “Un re in cucina: il maiale” | INFO

Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica APS e Slow Food Novara APS sono liete di annunciare la presentazione dell’edizione curata della Comunità d’la Duja Nuarésa “Un re in cucina: il maiale”. Appuntamento per martedì 21 aprile 2026, alle ore 18, presso Libreria “Spazio Open”, via Filippini, 23 Reggio Calabria. Ingresso libero. Nelle pagine sono raccontati esempi concreti di come ancora oggi sia possibile far sì che il cibo sia capace di tessere relazioni, di promuovere tradizioni e di difendere la bellezza della biodiversità culturale: tutto nel totale rispetto del benessere animale. Intervengono: Roberto Pelosini, curatore dell’edizione, Elena Covini, portavoce della Comunità d’la Duja Nuarésa, Marcello Manti, promotore culturale, per approfondire i temi del libro e rispondere alle domande del pubblico.

Un secondo appuntamento è previsto per Mercoledì 22 aprile 2026 Ore 17 Convento dei Domenicani – San Giorgio Morgeto (RC)

Si comincia con la visita alla sala “Utopia Solis” dove l’innovazione tecnologica è alleata della divulgazione culturale per favorire l’apprendimento esperienziale, rendendo più facilmente fruibili contenuti complessi come quelli relativi a Tommaso Campanella.

Subito dopo, nella sala conferenze del Convento dei Domenicani, edificio del 1473 assegnato al Comune e tra i più grandi della Calabria, prenderà vita un momento di confronto a partire dai contenuti del libro “Un re in cucina: il maiale”, con produttori e allevatori coordinati da Antonio Fazari, consigliere di Slow Food Reggio Calabria.

Segue un Laboratorio del Gusto per conoscere peculiarità e caratteristiche dei salumi artigianali della tradizione norcina. Il Laboratorio sarà condotto da Carmelo Orlando, esperto di analisi sensoriale, e Roberto Pelosini, referente di Slow Food Novara.

Saranno analizzati: