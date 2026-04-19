Reggio Calabria, domani la presentazione del libro “Michele Bianchi”-Il Calabrese nella Storia d’Italia

Lunedì 20 Aprile 2026, alle ore 17,30, sarà presentato a Reggio il libro “Michele Bianchi”-Il Calabrese nella Storia d’Italia (Ed. L. Pellegrini) di Fortunato ALOI. Un volume di interesse storico riguardante la figura ed il ruolo dello statista Calabrese nella storia d’Italia del I° trentennio del ‘900. L’incontro avverrà nella sede della Fondazione “Rhegium Julio” (Via Aschenez 241) di Reggio.
Interverranno: il Prof. Domenico Codispoti ed il dott. Enzo Filardo. Introdurrà il dott. Giuseppe Bova, Presidente del “Rhegium Julio, e concluderà l’on. Natino Aloi, autore del volume.