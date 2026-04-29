Reggio Calabria, degrado e pericolo nelle scalinate del centro storico: una situazione trascurata da anni | FOTO

Il centro storico di Reggio Calabria continua a fare i conti con un problema di degrado che dura ormai da anni. Una segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb da parte del lettore, Ernesto per Reggio, ha portato alla luce la grave condizione di via Vincenzo Sacca e delle scalinate di via Fiume e via Trieste. Questi luoghi, simboli storici e culturali della città, sono ormai abbandonati e in uno stato di pericolo evidente, un problema che persiste da oltre cinque anni e che sembra non aver trovato risposta da parte delle autorità competenti.

Il degrado delle scalinate nel cuore di Reggio Calabria

Le scalinate di via Fiume e via Trieste, che attraversano il centro storico della città, sono uno degli esempi più visibili del degrado urbano che affligge la zona. Lungo questi percorsi, che un tempo rappresentavano un tratto fondamentale per la mobilità dei cittadini, il rischio di incidenti è sempre più alto, a causa delle condizioni critiche dei muri di sostegno. Il lettore, Ernesto per Reggio, sottolinea come il deterioramento delle strutture abbia raggiunto livelli preoccupanti, rendendo questi luoghi non solo inaccessibili, ma anche pericolosi per chiunque vi transiti.

Una situazione che perdura da più di cinque anni

La denuncia di Ernesto per Reggio è chiara: la situazione di abbandono e incuria in cui versano questi luoghi non è recente, ma si protrae da oltre cinque anni. Nonostante le numerose segnalazioni e richieste di intervento, non si è registrato alcun provvedimento concreto da parte delle istituzioni locali. La mancanza di manutenzione e l’assenza di azioni risolutive hanno lasciato che la condizione di queste scalinate peggiorasse nel tempo, trasformando un tratto simbolico del centro storico in un punto critico della città.

I rischi per i cittadini e l’urgenza di un intervento

La condizione dei muri di sostegno, ormai pericolanti, è una delle principali preoccupazioni sollevate dal lettore. Le strutture, che dovrebbero garantire la sicurezza delle scalinate e dei passaggi, sono visibilmente danneggiate, e questo potrebbe causare gravi incidenti, soprattutto in caso di piogge o forti venti. La stabilità delle mura di contenimento è compromessa, e il rischio di crolli o frane potrebbe mettere in pericolo la vita dei residenti e dei turisti che ogni giorno attraversano queste zone.

La denuncia di Ernesto per Reggio non è solo un grido d’allarme, ma un appello affinché l’amministrazione comunale prenda finalmente in considerazione il problema e intervenga per risolverlo. La sicurezza dei cittadini dovrebbe essere la priorità in qualsiasi contesto urbano, ma in questo caso sembra che la situazione di degrado sia stata sistematicamente ignorata, nonostante la sua evidente gravità.

Le istituzioni chiamate a rispondere

Il Comune di Reggio Calabria ha il compito di garantire la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini, ma ciò non può avvenire se i problemi vengono ignorati o rimandati. La segnalazione di Ernesto per Reggio pone l’accento su un tema che, troppo spesso, viene trascurato: il mantenimento delle infrastrutture urbane. Interventi come il ripristino dei muri di sostegno, la messa in sicurezza delle scalinate e una generale azione di recupero del patrimonio urbano sono necessarie per evitare che il degrado continui a erodere il patrimonio della città.

Non si tratta solo di un problema di decoro urbano, ma di una vera e propria questione di sicurezza. Il centro storico di Reggio Calabria è un patrimonio culturale che merita di essere protetto e valorizzato, ma la difficoltà di intervento nelle zone più danneggiate richiede un impegno concreto da parte delle autorità.

L’importanza di un’azione tempestiva

Se non affrontato, il degrado di via Vincenzo Sacca e delle scalinate del centro storico potrebbe diventare un problema ancora più grande in futuro, con conseguenze gravi per la sicurezza pubblica. Per questo motivo, è fondamentale che le autorità comunali intervengano il prima possibile, pianificando un intervento di restauro e messa in sicurezza delle strutture. Solo così si potrà garantire un futuro sicuro e dignitoso per i cittadini di Reggio Calabria e per i visitatori che ogni anno giungono in città per scoprire la sua bellezza storica e culturale.

Il lettore Ernesto per Reggio, con la sua segnalazione, ha messo in luce un problema che non può più essere ignorato. Ora, è il momento che le istituzioni facciano la loro parte, risolvendo una situazione che, se non affrontata, rischia di compromettere ulteriormente la qualità della vita nel cuore di Reggio Calabria.