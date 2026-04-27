Reggio Calabria, degrado a Pellaro. I residenti indignati: “perdite idriche creano disagio, situazione insostenibile”

A Reggio Calabria, nel quartiere Pellaro, la situazione legata alle perdite d’acqua sta diventando sempre più insostenibile. Da oltre un mese, infatti, due perdite persistono senza essere riparate. La zona in questione, precisamente l’incrocio tra via Lia e via Nocille, è stata segnalata da un cittadino che ha deciso di portare all’attenzione della redazione di StrettoWeb un problema che sta ormai mettendo in difficoltà i residenti. Ma le cose non sono migliorate: a partire da ieri, si sono aggiunte ulteriori perdite, aggravando una situazione che già si presentava critica.

Le condizioni di degrado nella zona

A rendere ancora più paradossale la vicenda è che nella zona sono presenti cavi elettrici esposti accanto all’acqua che fuoriesce dalle perdite, un aspetto decisamente pericoloso e che alimenta il senso di abbandono del quartiere. Non si tratta solo di perdite d’acqua. La segnalazione pone l’accento anche sull’incuria generale dell’area, che include il verde pubblico in stato di abbandono e la manutenzione del torrente, che è stato recentemente “ripulito” ma senza alcun miglioramento sostanziale. Il cittadino lamenta la mancanza di un intervento adeguato da parte delle autorità competenti. Un’amministrazione che non interviene tempestivamente su situazioni come queste rischia di compromettere ulteriormente la qualità della vita dei residenti e di esporre il quartiere a rischi di carattere ambientale e di sicurezza.

L’urgenza di interventi concreti

Le perdite d’acqua che persistono da oltre un mese sono un chiaro segno della necessità di interventi rapidi e risolutivi. Il cittadino che ha inviato la segnalazione chiede che venga presa in considerazione la gravità della situazione, con la speranza che le istituzioni locali e gli enti preposti si attivino prontamente per fermare il deterioramento di un angolo della città che, purtroppo, sembra essere stato dimenticato. L’acqua che fuoriesce dalle perdite non solo rappresenta uno spreco di risorsa preziosa, ma può anche causare danni alle infrastrutture e rendere la zona ancora più difficile da vivere per i residenti. In questo contesto, è fondamentale che vengano adottate soluzioni definitive, che possano garantire la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione delle risorse.

Un futuro incerto per Pellaro?

Pellaro, come molte altre periferie di Reggio Calabria, rischia di rimanere ai margini della città, abbandonata a sé stessa e con pochi interventi significativi da parte delle autorità. Tuttavia, situazioni come quella descritta nella segnalazione possono anche rappresentare una sveglia per le istituzioni, che devono comprendere l’importanza di un’azione tempestiva per risolvere problemi concreti che riguardano quotidianamente i cittadini. La segnalazione, quindi, non è solo una denuncia, ma una richiesta di aiuto per un quartiere che merita maggiore attenzione e cura.

Con l’auspicio che la segnalazione venga presa in considerazione, i cittadini di Pellaro sperano che le perdite d’acqua vengano finalmente riparate e che l’incuria venga contrastata in modo deciso. In caso contrario, la zona potrebbe continuare a subire danni irreparabili, alimentando un senso di disillusione che mina la fiducia nella capacità dell’amministrazione di risolvere i problemi quotidiani.

La situazione a Pellaro è emblematica di un problema più ampio che riguarda molte zone di Reggio Calabria, dove la mancanza di interventi tempestivi sta generando disagi ai residenti. Le perdite d’acqua, la incuria del verde pubblico e la scarsa attenzione alla manutenzione delle infrastrutture sono solo alcuni degli aspetti che necessitano di un cambiamento.