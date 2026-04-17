Reggio Calabria, convenzione tra Città Metropolitana e Fondazione “Piccolo Museo San Paolo”

“L’assise metropolitana ha deliberato una rimodulazione del rapporto che regolava l’utilizzo di alcuni spazi del Palazzo della Cultura Pasquino Crupi da parte della Fondazione ‘Piccolo Museo San Paolo’”. Sono le parole del Sindaco Metropolitano facente funzioni Carmelo Versace dopo la seduta del Consiglio Metropolitano del 15 aprile, nel corso della quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra le parti, aggiornando ed integrando un accordo datato 2011. “La Città Metropolitana – ha spiegato Versace – concederà alla Fondazione in comodato d’uso, oltre ai locali posti al piano terra di Palazzo Crupi, anche i locali posti al piano seminterrato, affinché possano essere adibiti ad ulteriori spazi espositivi, per l’eventuale consultazione del patrimonio librario e affinché vengano in parte attrezzati a laboratorio di restauro”.

“Ovviamente questo nuovo schema di convenzione continuerà a prevedere l’impiego del personale dell’Ente, perché – ha aggiunto il Sindaco f.f. – crediamo fortemente nella sinergia istituzionale pubblico-privato e perché le finalità istituzionali statutarie relative alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico, per questa amministrazione non rappresentano delle pure formalità, ma sono frutto di una chiara visione politica basata sulla consapevolezza che determinate attività possano generare filiere di sviluppo ed occupazione”.

“Atteso che la Fondazione custodisce e tutela una raccolta museale di arte sacra di inestimabile valore – ha concluso la nota – ci sembrava doveroso sostenere con maggiore incisività lo sforzo di un’importante realtà che rappresenta un punto di eccellenza culturale e storico e per il quale la nostra città è certamente orgogliosa”.