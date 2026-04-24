Reggio Calabria, Concetta Papaianni nominata responsabile cittadina per il benessere animale di Alternativa Popolare

“Accolgo con grande soddisfazione, orgoglio e senso di responsabilità la nomina a Responsabile Cittadino per il Benessere Animale del Comune di Reggio Calabria per Alternativa Popolare”. Esordisce così Concetta Immacolata Papaianni, che accoglie l’importante incarico, frutto del riconoscimento di un impegno concreto e costante verso una tematica troppo spesso sottovalutata ma che oggi, più che mai, richiede attenzione, competenza e programmazione.“Questa nomina”, continua la Papaianni, “trova pieno riscontro nel Programma Politico per la Prevenzione del Randagismo e il Benessere Animale, presentato da Alternativa Popolare, fortemente voluto e promosso dalla candidata al Consiglio Comunale di Alternativa Popolare Margherita Isabella, e accolto all’interno del programma generale del partito guidato dal Segretario Regionale per la Calabria, Massimo Ripepi”.

“I dati parlano chiaro e impongono risposte immediate e strutturate”, puntualizza Papaianni. “La relazione tecnica dell’ASP di Reggio Calabria (2025) restituisce infatti un quadro puntuale e preoccupante: oltre 52.000 cani registrati nell’anagrafe canina provinciale, oltre a un numero rilevante ma non quantificato di animali non identificati presenti nelle aree rurali e zootecniche; più di 5.000 interventi di cattura eseguiti in pochi mesi; numerosi episodi di aggressione registrati dai pronto soccorso; e una forte dipendenza da strutture private convenzionate, dovuta alla carenza di presidi sanitari pubblici pienamente operativi, con conseguenze significative sulla capacità di gestione del fenomeno e sui costi sostenuti dal sistema pubblico”.

Papaianni vigilerà affinchè il programma venga attuato

“Il mio ruolo sarà quello di vigilare affinché il programma presentato venga concretamente attuato, facendomi portavoce delle esigenze dei cittadini, delle associazioni e di tutti coloro che ogni giorno operano sul territorio per la tutela e il benessere animale. Sarò la voce cittadina che premerà affinché gli impegni assunti si traducano in azioni reali e misurabili”, prosegue Papaianni.“Come riconosciuto da Alternativa Popolare, diventa oggi indispensabile adottare un Piano Comunale organico, strutturato e coordinato, capace di integrarsi con la normativa nazionale e regionale, di recepire le indicazioni tecniche dell’ASP, di valorizzare il ruolo dei cittadini e delle associazioni e di garantire un approccio scientifico, sostenibile e continuativo al contrasto del randagismo e alla tutela del benessere animale”, prosegue. “Per raggiungere questi risultati sarà necessario promuovere azioni concrete nei settori della prevenzione e sensibilizzazione, gestione e controllo del territorio, promozione delle adozioni, sterilizzazione e sanità animale, innovazione e partecipazione”, evidenzia.

I ringraziamenti a Ripepi

“Ringrazio infine il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi, per la fiducia e per l’opportunità ricevuta”, conclude Concetta Immacolata Papaianni. “Questa nomina rappresenta non solo un incarico di responsabilità, ma anche una concreta espressione di democrazia, partecipazione e vicinanza alla voce del popolo, valori fondamentali che devono guidare ogni azione politica e amministrativa sul territorio. Il benessere animale non è solo una questione etica, ma anche di civiltà, sicurezza, salute pubblica e rispetto del territorio. Reggio Calabria merita una gestione moderna, efficiente e responsabile di questo fenomeno. E noi siamo pronti a fare la nostra parte”, conclude.