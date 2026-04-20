Reggio Calabria, concerto di “Corde Libere” per celebrare San Giorgio | INFO

Dopo le difficoltà riscontrate nell’organizzazione della festa di San Giorgio da parte di don Nuccio Cannizzaro ai microfoni di StrettoWeb (INTERVISTA), il gruppo Corde Libere, guidato dal maestro Alessandro Calcaramo, ha scelto di offrire gratuitamente un concerto in onore del Santo Patrono di Reggio Calabria. Assieme al Maestro Calcaramo e al gruppo Corde Libere, offrono la propria professionalita’ in qualita’ di presentatori Carlo Arnese e Nicoletta Marra.

L’appuntamento è fissato per la sera del 23 aprile 2026, alle ore 21:00 nella piazza di San Giorgio al Corso antistante la chiesa che è anche la chiesa degli artisti, punto di riferimento spirituale per la comunità.

Sarà un’occasione per vivere la festa attraverso la musica, in un clima di condivisione e partecipazione.

Il gesto di Corde Libere rappresenta una risposta concreta e generosa, capace di trasformare le difficoltà in opportunità di incontro e bellezza per celebrare una delle figure piu’ amate dalla tradizione cristiana, simbolo di coraggio, fede e lotta contro il male: San Giorgio che con la sua spada uccide il drago.

L’invito è aperto a tutti: cittadini e visitatori sono chiamati a prendere parte a questo momento di festa, per rendere omaggio a San Giorgio e celebrare insieme i valori più autentici della comunità.