Reggio Calabria, comparsi due striscioni nei pressi del canile di Mortara: scoppia la polemica sulla gestione

Nella giornata di oggi, nei pressi del canile comunale di Mortara, sono comparsi due striscioni che non sono passati inosservati, attirando l’attenzione di cittadini e passanti e riaccendendo il dibattito locale sulla gestione della struttura. Il primo striscione riportava la scritta: “Sine titulo è solo questa amministrazione”, un messaggio dal tono critico che sembra rivolgersi direttamente all’operato dell’attuale amministrazione comunale. Il secondo, invece, esprimeva solidarietà con la frase: “Io sto con Dacci una zampa”, facendo riferimento all’associazione impegnata nella tutela degli animali e attiva sul territorio.

Le due manifestazioni, apparse in un luogo simbolico come quello del canile, sembrano inserirsi in un contesto di crescente attenzione e confronto pubblico sulla gestione degli animali e sulle decisioni amministrative legate alla struttura. Nei prossimi giorni si attendono eventuali prese di posizione ufficiali da parte dell’amministrazione comunale o dei soggetti coinvolti, mentre il dibattito tra i cittadini continua ad animarsi, anche sui social.