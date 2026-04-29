Reggio Calabria, Cisl Fp: “soddisfazione per il ripristino dell’Ufficio relazioni sindacali alla Metrocity”

La Cisl Fp esprime soddisfazione per l’accoglimento della richiesta più volte sollecitata di ripristino dell’Ufficio Relazioni Sindacali presso l’Amministrazione Metropolitana, un ufficio fondamentale per la gestione delle prerogative delle organizzazioni sindacali (OO.SS.). Questo ufficio, che in passato era affidato alla dr.ssa Angela Citrone, aveva un ruolo cruciale come interlocutore privilegiato rispetto alle dinamiche relazionali con il Sindacato. Inoltre, si occupava di presenziare nelle delegazioni trattanti, adempiendo a tutte le formalità necessarie per garantire la trasparenza nelle trattative.

“La correttezza delle attività di verbalizzazione, così come dell’archiviazione di tutti gli atti e le deliberazioni delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), erano affidate a questo Ufficio che, anche a beneficio della risoluzione di eventuali problemi, garantiva la presenza costante di un preposto cui rivolgersi”, ha sottolineato Adolfo Romeo, delegato CISL-FP ai rapporti politici e sindacali con la Metrocity. La Cisl Fp, in seguito alla soppressione dell’ufficio nell’organizzazione dell’Ente, aveva richiesto più volte il suo reintegro nella macrostruttura dell’Amministrazione. Una richiesta che finalmente è stata accolta con la nomina della dr.ssa Antonella Scordo, laureata in giurisprudenza e appartenente alla Categoria D1, come responsabile dell’Ufficio.

“A lei vanno i nostri auguri di buon lavoro, con la promessa di una proficua collaborazione per mantenere buone relazioni sindacali”, ha concluso Romeo, evidenziando la rilevanza di questa nomina per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e il Sindacato.