Reggio Calabria, celebrazione dei medici “storici”: premiati i professionisti con 50, 60 e 70 anni di laurea

Si è svolta, questa mattina, l’Assemblea Annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, un appuntamento particolarmente significativo che ha visto anche la premiazione dei medici con 50, 60 e 70 anni di laurea. Una cerimonia carica di emozione, dedicata a professionisti che hanno segnato la storia della sanità locale con il loro impegno e la loro dedizione. Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’Ordine, il dottor Pasquale Veneziano, che ha sottolineato il valore simbolico e umano della giornata: “questo è un evento bellissimo per l’Ordine professionale, perché ringraziamo colleghi che hanno dedicato una vita intera alla cura degli altri, sempre con passione e grande senso del dovere. Spesso, lo hanno fatto anche in condizioni difficili, esposti a rischi e, purtroppo, anche ad aggressioni verbali e fisiche che, nella nostra realtà, non sono rare”.
Il presidente ha poi posto l’accento sul cambiamento del rapporto tra medico e paziente nel corso degli anni, evidenziando come un tempo fosse più diretto e umano. “I colleghi premiati ricordano un’epoca in cui il medico era una figura di riferimento totale, quasi un confessore, un punto di fiducia per le famiglie. Oggi, questo rapporto si è trasformato, anche a causa di vincoli burocratici che, spesso, allontanano il medico dal paziente. Dovremmo recuperare quella dimensione più autentica: probabilmente, sarebbe il modo migliore per prevenire tensioni e conflitti”.
Medico di famiglia
Un passaggio significativo è stato dedicato anche alla trasformazione della figura del “medico di famiglia”, definizione che, secondo Veneziano, racchiudeva un valore relazionale più profondo rispetto all’attuale “medico di medicina generale”. Durante l’assemblea, il segretario dell’Ordine, dottor Marco Tescione, ha presentato i dati aggiornati relativi agli iscritti. Al 31 ottobre 2025 si contano 5.331 medici iscritti, in lieve aumento rispetto ai 5.303 dell’anno precedente.
“Si tratta di un dato positivo e non scontato negli ultimi anni. Registriamo anche una riduzione dei trasferimenti verso altri Ordini e un piccolo ma significativo flusso in ingresso, con 14 professionisti trasferiti a Reggio Calabria”.
Nel dettaglio, nel 2025 si sono registrate 36 cancellazioni per decesso e 24 per trasferimento in altre province, numeri in calo rispetto ai picchi degli anni precedenti. Rimane stabile il dato relativo alle cancellazioni su richiesta. Sul piano della rappresentanza di genere, si evidenzia una progressiva riduzione del divario: attualmente gli uomini iscritti sono 3.300, mentre le donne 2.381. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre ricordato con commozione il numero dei medici scomparsi nel 2025: 38 professionisti ai quali è stato dedicato un minuto di silenzio.
Gli apprezzamenti di Nociti
A esprimere il proprio apprezzamento per i medici premiati sono stati anche il vicepresidente, dottor Vincenzo Nociti e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, dottor Teodoro Vadalà. Assente per impegni improrogabili il tesoriere, dottor Bruno Porcino, il cui intervento sul bilancio consuntivo 2025 è stato letto dal presidente Veneziano. Dalla relazione emerge un attivo positivo, risultato che – come sottolineato – è frutto del lavoro e dell’impegno condiviso: “Nessun consigliere ha mai percepito gettoni di presenza: l’attività svolta è esclusivamente espressione di passione e spirito di servizio”. La giornata si è conclusa tra applausi e momenti di forte partecipazione, nel segno della riconoscenza verso chi ha dedicato la propria vita alla professione medica e alla comunità.
Elenco 50 Anni di Laurea – Anno di Laurea 1976
1 Dott. Altomonte Francesco Lorenzo
2 Dott. Ambrogio Giuseppe
3 Dott.Ssa Asciutto Francesca
4 Dott. Barilla Giovanni
5 Dott.Ssa Belcastro Maria
6 Dott. Benavoli Gianfranco
7 Dott. Benedetto Francesco
8 Dott. Brancatisano Filippo
9 Dott. Brandolino Nicola
10 Dott. Bresolin Giuseppe
11 Dott. Cafarelli Arturo
12 Dott. Cafarelli Francesco
13 Dott. Callea Vincenzo
14 Dott. Caracciolo Filippo Walter
15 Dott. Carni’ Giuseppe
16 Dott. Carpentieri Salvatore
17 Dott. Cassano Francesco Domenico
18 Dott. Catalani Gaetano Antonello
19 Dott. Catanzariti Carmelo
20 Dott.Ssa Chiaravalloti Olga
21 Dott. Cutri’ Pasquale
22 Dott. Chiefari Aldo
23 Dott. Colombo Rocco Vincenzo
24 Dott. Cordiano Raffaele
25 Dott. Costantino Demetrio
26 Dott. Cotroneo Salvatore
27 Dott. Crea Vincenzo
28 Dott. D’angelillo Giorgio Walter
29 Dott.Ssa Timpani Giuseppina Anna Maria
30 Dott. De Salvo Salvatore
31 Dott. De Santi Nicola
32 Dott. Doldo Giuseppe
33 Dott. Fasci’ Pasquale
34 Dott. Fiumano’ Erminio
35 Dott. Forte Domenico Salvatore
36 Dott. Foti Francesco
37 Dott. Foti Vincenzo
38 Dott. Gallo Giovambattista
39 Dott. Gallucci Mario
40 Dott. Geraci Pasquale
41 Dott.Ssa Gerbino Concetta Marina
42 Dott. Gervasi Leonardo Antonio Maria
43 Dott. Gervasio Francesco
44 Dott. Grasso Luigi
45 Dott. Grio Francesco Mario Antonio
46 Dott. Idone Giuseppe
47 Dott.Ssa Ierace Annunziata
48 Dott.Ssa Ierace Mirella Francesca
49 Dott. Iofrida Salvatore
50 Dott.Ssa Lagana’ Maria Teresa
51 Dott. Malara Antonino
52 Dott. Mangano Carmelo
53 Dott. Mantegna Bruno Giuseppe
54 Dott. Marando Francesco
55 Dott.Ssa Martorano Carmela
56 Dott. Mesiano Giuseppe
57 Dott. Milardi Salvatore
58 Dott. Minniti Antonino Leone
59 Dott. Monea Pasquale
60 Dott. Morabito Attilio
61 Dott. Naim Giuseppe
62 Dott. Nucera Carmelo
63 Dott. Palamara Domenico
64 Dott. Parasporo Antonino Maria
65 Dott. Pazzano Giuseppe
66 Dott. Pelaggi Salvatore
67 Dott. Pensabene Vincenzo
68 Dott. Pisano Francesco
69 Dott. Polimeni Beniamino
70 Dott. Postorino Roberto
71 Dott. Ravenda Francesco
72 Dott. Rovere Alfonso
73 Dott. Saraceno Domenico
74 Dott. Schirripa Vincenzo
75 Dott. Scopelliti Francesco
76 Dott. Sergi Raffaele
77 Dott. Severini Saverio
78 Dott. Siclari Pietro Rodolfo
79 Dott. Siracusa Andrea
80 Dott. Siviglia Giuseppe
81 Dott. Smorto Vincenzo
82 Dott. Spagnolo Severino
83 Dott.Ssa Speziale Annarosa
84 Dott. Stelitano Donato
85 Dott. Stellitano Elio
86 Dott. Strati Paolo
87 Dott. Strati Vincenzo
88 Dott. Talia Roberto
89 Dott. Tescione Maurizio
90 Dott. Todarello Luigi
91 Dott. Tornatora Giovanni Girolamo
92 Dott. Tripodi Giuseppe
93 Dott. Tripodi Umberto
94 Dott.Ssa Tropeano Giovanna
95 Dott. Verbena Antonio
96 Dott. Versace Giuseppe
97 Dott. Vita Salvatore
98 Dott. Zoccali Andrea
Elenco 60 Anni Di Laurea – Anno di Laurea 1966
1 Dott. Demetrio Giuseppe
2 Dott. Galasso Umberto
Elenco 70 Anni Di Laurea – Anno di Laurea 1956
1 Dott. Drago Giorgio Luigi