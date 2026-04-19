Reggio Calabria, celebrazione dei medici “storici”: premiati i professionisti con 50, 60 e 70 anni di laurea

Si è svolta, questa mattina, l’Assemblea Annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, un appuntamento particolarmente significativo che ha visto anche la premiazione dei medici con 50, 60 e 70 anni di laurea. Una cerimonia carica di emozione, dedicata a professionisti che hanno segnato la storia della sanità locale con il loro impegno e la loro dedizione. Ad aprire l’incontro è stato il presidente dell’Ordine, il dottor Pasquale Veneziano, che ha sottolineato il valore simbolico e umano della giornata: “questo è un evento bellissimo per l’Ordine professionale, perché ringraziamo colleghi che hanno dedicato una vita intera alla cura degli altri, sempre con passione e grande senso del dovere. Spesso, lo hanno fatto anche in condizioni difficili, esposti a rischi e, purtroppo, anche ad aggressioni verbali e fisiche che, nella nostra realtà, non sono rare”.

Il presidente ha poi posto l’accento sul cambiamento del rapporto tra medico e paziente nel corso degli anni, evidenziando come un tempo fosse più diretto e umano. “I colleghi premiati ricordano un’epoca in cui il medico era una figura di riferimento totale, quasi un confessore, un punto di fiducia per le famiglie. Oggi, questo rapporto si è trasformato, anche a causa di vincoli burocratici che, spesso, allontanano il medico dal paziente. Dovremmo recuperare quella dimensione più autentica: probabilmente, sarebbe il modo migliore per prevenire tensioni e conflitti”.

Medico di famiglia

Un passaggio significativo è stato dedicato anche alla trasformazione della figura del “medico di famiglia”, definizione che, secondo Veneziano, racchiudeva un valore relazionale più profondo rispetto all’attuale “medico di medicina generale”. Durante l’assemblea, il segretario dell’Ordine, dottor Marco Tescione, ha presentato i dati aggiornati relativi agli iscritti. Al 31 ottobre 2025 si contano 5.331 medici iscritti, in lieve aumento rispetto ai 5.303 dell’anno precedente.

“Si tratta di un dato positivo e non scontato negli ultimi anni. Registriamo anche una riduzione dei trasferimenti verso altri Ordini e un piccolo ma significativo flusso in ingresso, con 14 professionisti trasferiti a Reggio Calabria”.

Nel dettaglio, nel 2025 si sono registrate 36 cancellazioni per decesso e 24 per trasferimento in altre province, numeri in calo rispetto ai picchi degli anni precedenti. Rimane stabile il dato relativo alle cancellazioni su richiesta. Sul piano della rappresentanza di genere, si evidenzia una progressiva riduzione del divario: attualmente gli uomini iscritti sono 3.300, mentre le donne 2.381. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre ricordato con commozione il numero dei medici scomparsi nel 2025: 38 professionisti ai quali è stato dedicato un minuto di silenzio.

Gli apprezzamenti di Nociti

A esprimere il proprio apprezzamento per i medici premiati sono stati anche il vicepresidente, dottor Vincenzo Nociti e il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, dottor Teodoro Vadalà. Assente per impegni improrogabili il tesoriere, dottor Bruno Porcino, il cui intervento sul bilancio consuntivo 2025 è stato letto dal presidente Veneziano. Dalla relazione emerge un attivo positivo, risultato che – come sottolineato – è frutto del lavoro e dell’impegno condiviso: “Nessun consigliere ha mai percepito gettoni di presenza: l’attività svolta è esclusivamente espressione di passione e spirito di servizio”. La giornata si è conclusa tra applausi e momenti di forte partecipazione, nel segno della riconoscenza verso chi ha dedicato la propria vita alla professione medica e alla comunità.

Elenco 50 Anni di Laurea – Anno di Laurea 1976

1 Dott. Altomonte Francesco Lorenzo

2 Dott. Ambrogio Giuseppe

3 Dott.Ssa Asciutto Francesca

4 Dott. Barilla Giovanni

5 Dott.Ssa Belcastro Maria

6 Dott. Benavoli Gianfranco

7 Dott. Benedetto Francesco

8 Dott. Brancatisano Filippo

9 Dott. Brandolino Nicola

10 Dott. Bresolin Giuseppe

11 Dott. Cafarelli Arturo

12 Dott. Cafarelli Francesco

13 Dott. Callea Vincenzo

14 Dott. Caracciolo Filippo Walter

15 Dott. Carni’ Giuseppe

16 Dott. Carpentieri Salvatore

17 Dott. Cassano Francesco Domenico

18 Dott. Catalani Gaetano Antonello

19 Dott. Catanzariti Carmelo

20 Dott.Ssa Chiaravalloti Olga

21 Dott. Cutri’ Pasquale

22 Dott. Chiefari Aldo

23 Dott. Colombo Rocco Vincenzo

24 Dott. Cordiano Raffaele

25 Dott. Costantino Demetrio

26 Dott. Cotroneo Salvatore

27 Dott. Crea Vincenzo

28 Dott. D’angelillo Giorgio Walter

29 Dott.Ssa Timpani Giuseppina Anna Maria

30 Dott. De Salvo Salvatore

31 Dott. De Santi Nicola

32 Dott. Doldo Giuseppe

33 Dott. Fasci’ Pasquale

34 Dott. Fiumano’ Erminio

35 Dott. Forte Domenico Salvatore

36 Dott. Foti Francesco

37 Dott. Foti Vincenzo

38 Dott. Gallo Giovambattista

39 Dott. Gallucci Mario

40 Dott. Geraci Pasquale

41 Dott.Ssa Gerbino Concetta Marina

42 Dott. Gervasi Leonardo Antonio Maria

43 Dott. Gervasio Francesco

44 Dott. Grasso Luigi

45 Dott. Grio Francesco Mario Antonio

46 Dott. Idone Giuseppe

47 Dott.Ssa Ierace Annunziata

48 Dott.Ssa Ierace Mirella Francesca

49 Dott. Iofrida Salvatore

50 Dott.Ssa Lagana’ Maria Teresa

51 Dott. Malara Antonino

52 Dott. Mangano Carmelo

53 Dott. Mantegna Bruno Giuseppe

54 Dott. Marando Francesco

55 Dott.Ssa Martorano Carmela

56 Dott. Mesiano Giuseppe

57 Dott. Milardi Salvatore

58 Dott. Minniti Antonino Leone

59 Dott. Monea Pasquale

60 Dott. Morabito Attilio

61 Dott. Naim Giuseppe

62 Dott. Nucera Carmelo

63 Dott. Palamara Domenico

64 Dott. Parasporo Antonino Maria

65 Dott. Pazzano Giuseppe

66 Dott. Pelaggi Salvatore

67 Dott. Pensabene Vincenzo

68 Dott. Pisano Francesco

69 Dott. Polimeni Beniamino

70 Dott. Postorino Roberto

71 Dott. Ravenda Francesco

72 Dott. Rovere Alfonso

73 Dott. Saraceno Domenico

74 Dott. Schirripa Vincenzo

75 Dott. Scopelliti Francesco

76 Dott. Sergi Raffaele

77 Dott. Severini Saverio

78 Dott. Siclari Pietro Rodolfo

79 Dott. Siracusa Andrea

80 Dott. Siviglia Giuseppe

81 Dott. Smorto Vincenzo

82 Dott. Spagnolo Severino

83 Dott.Ssa Speziale Annarosa

84 Dott. Stelitano Donato

85 Dott. Stellitano Elio

86 Dott. Strati Paolo

87 Dott. Strati Vincenzo

88 Dott. Talia Roberto

89 Dott. Tescione Maurizio

90 Dott. Todarello Luigi

91 Dott. Tornatora Giovanni Girolamo

92 Dott. Tripodi Giuseppe

93 Dott. Tripodi Umberto

94 Dott.Ssa Tropeano Giovanna

95 Dott. Verbena Antonio

96 Dott. Versace Giuseppe

97 Dott. Vita Salvatore

98 Dott. Zoccali Andrea

Elenco 60 Anni Di Laurea – Anno di Laurea 1966

1 Dott. Demetrio Giuseppe

2 Dott. Galasso Umberto

Elenco 70 Anni Di Laurea – Anno di Laurea 1956

1 Dott. Drago Giorgio Luigi