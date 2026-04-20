Reggio Calabria celebra Scirubetta: quasi 500 chili di gelato artigianale per un’anteprima da record

Un sabato pomeriggio da ricordare per Reggio Calabria, che ha accolto con entusiasmo l’anteprima di Scirubetta, il festival del gelato artigianale che tornerà in città dal 12 al 15 settembre 2026. Un assaggio d’estate, un anticipo di festa, ma soprattutto una dimostrazione concreta di quanto la città sappia rispondere quando qualità, tradizione e spirito di comunità si incontrano. L’iniziativa Aspettando Scirubetta è stata fortemente voluta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal presidente Carmelo Versace, e dal Comune di Reggio Calabria con il sindaco Mimmo Battaglia, che hanno sostenuto con convinzione un evento capace di unire promozione territoriale, cultura gastronomica e solidarietà.

La risposta del pubblico è stata travolgente: quasi 500 kg di gelato artigianale, oltre 10.000 coppette distribuite gratuitamente, una piazza gremita per ore, tra famiglie, giovani, turisti e appassionati. Un risultato che testimonia la forza di un progetto ormai riconosciuto come uno dei momenti più attesi dell’estate reggina.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Conpait, Angelo Musolino, che ha saputo coinvolgere ben 16 maestri gelatieri, simbolo di un’unione professionale e umana tutt’altro che scontata. Una squadra compatta, orgogliosa e profondamente legata al territorio.

L’anteprima ha portato in piazza un vero percorso sensoriale attraverso le creazioni dei maestri gelatieri, ciascuno con un gusto pensato per raccontare identità, tecnica e creatività. Presenti Emanuele Scionti – Pasticceria Scionti von Dolce Pesca, Ivan Procopio – Gelateria Amedeo, Il Giardino di Ulisse, Liliana Mancin – Pasticceria Caridi, Crema Reggina, Domenico Penna – Penna Gelateria Pasticceria Delizioso Penna, Antonello Fragomeni – Pasticceria Fragomeni, shakerato Reggino, Demetrio Romeo – Gelateria Trebottoni con Sole del Sud, Fabio Taverna – Bar Pasticceria Taverna con il Torrone, Domenico Laganà – Gelateria McKenzy con Crema Tiramisù Buonissimo, Angelo Musolino – Pasticceria La Mimosa con Zuppa Inglese “Originale”, Lillo Giordano – Pasticceria Giordano con la Gianduia, Michelangelo Garruzzo – Garruzzo Dolciaria con Cioccoarancio, Mirco Errigo – Mirco Gelateria con Happy Mirco Davide Destefano – Gelateria Cesare con AmaReggio, Enzo Pennestrì – Sottozero Pennestrì con Sorbetto di Mandorle con Polvere di Bergamotto, Andrea Serra – Pasticceria Delice con Amarenaciok e Giorgio Lanza – Cordon Bleu con la torta al Limone.

Accanto al gusto, anche il cuore. L’anteprima ha dedicato spazio alla raccolta fondi a favore dell’associazione “Il Sorriso di Natale e Chiara ODV”, che ha registrato un risultato molto positivo. Un gesto concreto che conferma la vocazione solidale di Scirubetta e la capacità del festival di generare valore sociale oltre che culturale.

L’anteprima ha acceso l’attesa per l’edizione 2026 di Scirubetta, che dal 12 al 15 settembre trasformerà Reggio Calabria nella capitale del gelato artigianale, con degustazioni, laboratori, incontri, spettacoli e la partecipazione dei migliori maestri del settore. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa anteprima ha già raccontato tutto: Reggio è pronta, il pubblico anche. E Scirubetta si prepara a tornare più grande, più partecipata e più identitaria che mai.