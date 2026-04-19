Reggio Calabria, Catona in festa per San Francesco da Paola: 12 ore di processione tra tradizione, musica e tanta partecipazione

Grande partecipazione e un’atmosfera carica di tradizione per la festa del patrono di Catona, San Francesco da Paola, che anche quest’anno ha richiamato fedeli e visitatori di tutte le età. La giornata si è aperta in mattinata con l’inizio della processione, uno dei momenti più attesi e sentiti dalla comunità. Il Santo ha attraversato le vie di Catona, a Reggio Calabria, per circa dodici ore, accompagnato da una folla numerosa e partecipe, fino al rientro nella Chiesa di San Francesco, avvenuto intorno alle 21:30, tra devozione e applausi.

Catona si è presentata vestita a festa, con strade addobbate e la piazza principale animata da bancarelle, giostrine per i più piccoli e stand gastronomici. Immancabile il profumo dei tradizionali panini con la salsiccia, mentre musicisti e suonatori hanno contribuito a rendere ancora più vivace l’atmosfera, tra note di tarantella e momenti di allegria condivisa.

Catona celebra il suo patrono: fede, tradizione e festa per San Francesco