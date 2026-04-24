Reggio Calabria, candidati sindaco a confronto: 4 temi caldi, botta e risposta, domande dei cittadini | INFO

L’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. Antonio Lanza” organizza martedì 5 maggio alle ore 18:00, presso la sede di Palazzo Alvaro, un importante momento di confronto pubblico con i candidati a Sindaco della città di Reggio Calabria. L’iniziativa, nel solco di una robusta tradizione di dialogo dell’istituto sui temi di maggiore spessore etico e civile, si svolge al termine del corso annuale, quest’anno dedicato alla geopolitica e segue quello, assai partecipato, tenutosi nel mese di marzo in occasione del referendum costituzionale sulla magistratura. Anche in questo caso l’incontro è organizzato in collaborazione con l’Istituto superiore di scienze religiose, la Consulta per le aggregazioni laicali e l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

Lo scopo è quello di consentire ai candidati a Sindaco di illustrare la loro visione del governo della città per il prossimo quinquennio e di interrogarli sulle questioni di maggior peso politico, al di là dalla pura e semplice ricerca del consenso elettorale. L’istituto, per sua natura, non entra nella competizione politico-partitica, ma intende promuovere l’impegno di tutti affinché le prossime elezioni siano una sana gara a costruire una città davvero migliore, riconoscendo la validità di idee, progetti, esperienze non per l’appartenenza a questo o quello schieramento, ma per l’effettivo apporto al bene comune.

Tutti i candidati hanno garantito la loro presenza. Il confronto sarà imperniato su quattro temi elaborati dall’istituto, invitando ciascuno dei candidati ad esprimere la propria posizione, con un tempo assegnato per le risposte. Al termine si darà spazio per brevi domande libere dei cittadini.

Ad introdurre l’incontro sarà la direttrice dell’istituto Magda Galati, mentre il dibattito sarà moderato dal prof. Francesco Manganaro, titolare della cattedra di diritto amministrativo della Università Mediterranea.